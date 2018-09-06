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وزير لبناني:تصريحات ترامب اعلان حرب ضد الدول العربية

وزير لبناني:تصريحات ترامب اعلان حرب ضد الدول العربية
الخميس ٠٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير ​الزراعة اللبناني غازي زعيتر​، في تصريح له اثر وصوله الى الحدود السورية للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته الـستين، أن "الزيارة تأتي بدعوة كريمة من وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامي خليل لحضور معرض دمشق الدولي الستين".

العالم - لبنان

وحسب "النشرة"، لفت زعيتر الى ان "الزيارة ستتضمن لقاءات مع رئيس ​الحكومة السورية​ عماد خميس وعدد من الوزراء السوريين، حيث سيشمل البحث كل القضايا التي تهم البلدين، مؤكداً على التعاون والاخوة بين لبنان وسوريا".

ودعا زعيتر الى "تمتين العلاقات بين كل ​الدول العربية​"، آسفاً لأن "بعض الدول العربية تأخذ مواقف سياسية تأتي خارج التضامن العربية، وخصوصاً في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والهجمة الكونية على سوريا والحرب الارهابية الكونية عليها، والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسوريا وعلى المنطقة بشكل عام، واخر الاعتداءات على الشعب العربي وخصوصاً على اخواننا في فلسطين".

كما اعتبر قرارات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الاخيرة بـ"مثابة حرب على الدول العربية ككل، لا سيما عندما يلغي تمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا التي تدعم اخواننا من اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات التي تصب في خدمة العدو الصهيوني الاسرائيلي، وأيضاً المساعي التي تتم لعرقلة قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف بدءاً من القرار الذي اتخذه ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس واعتبارها عاصمة لـ"إسرائيل"، وهو الذي لن يحصل طالما هناك شعب فلسطيني وان شاء الله هو بمستوى القدرة على استعادة ارضه وفي طليعتها القدس الشريف لتكون عاصمة فلسطين".

كما رأى ان "المطلوب من كل الدولة العربية ان يكون لديها رؤيا موحدة في هذه المواجهة، نحن لم نعتدِ على احد"، لافتا الى ان "نكبة فلسطين كانت عدواناً على ارض فلسطين و​الشعب الفلسطيني​، واليوم ما يجري في سوريا هو عدوان على ​الشعب السوري​ الشقيق، والاحتلال لم يزل لأرض عربية في الجولان وفي لبنان مزارع شبعا وتلال ​كفرشوبا​ وجزء من بلدة الغجر، والتهديدات الاسرائيلية المستمرة والعدوان الدائم براً وبحراً".

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وزير لبناني:تصريحات ترامب اعلان حرب ضد الدول العربية

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