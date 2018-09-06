ترامب يكشف عن دوافعه لمنع المساعدات عن الفلسطينيين

العالم - الأميركيتان

ذكرت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتف خاخامات أمريكيين، اليوم، للتهنئة بمناسبة رأس السنة العبرية، وأوضح لهم أنه من الممكن التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن ترامب أكد على علاقته الطيبة باليهود، لوجود ابنته إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر من اليهود.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت التمويل عن وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بهدف القضاء على الملف الثاني من الملفات الخمسة الرئيسية للصراع العربي الإسرائيلي.