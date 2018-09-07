مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية بالقرب من ألاسكا

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ونقل الموقع الإخباري لصحيفة "واشنطن فري بيكون" عن ممثل القيادة الموحدة للدفاع الجوي والفضائي لشمال أمريكا، مايكل كوتشاريك، قوله إن الحادث وقع في الأول من سبتمبر الجاري.

وأضاف : رصدت مقاتلات إف – 22 أمريكية قاذفتين روسيتين من طراز تو – 95 وقامت بمرافقتهما قبل خروجهما من منطقة الدفاع الجوي الواقعة في خط الإتجاه الغربي لجزر ألوتيان.

وشدد المصدر على أن القاذفتين الروسيتين لم تدخلا الأجواء الكندية أو الأمريكية.

وكانت مقاتلات أمريكية قد قامت بإعتراض قاذفات روسية في مايو الماضي أيضاً.