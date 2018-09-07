البث المباشر
وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس يصل إلى كابول في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها الرئيس الأفغاني أشرف غني
مراسل العالم :تدمير طقم لمرتزقة العدوان في جبهة حام بمديرية المتون بالجوف بلغم أرضي
مراسل العالم : مصدر في القوة الصاروخية يؤكد إصابة الصاروخين الباليستيين لهدفها بدقة وتوقف الملاحة الجوية في مطار جيزان الإقليمي
مراسل العالم في اليمن : لجنة الفعاليات تدعو للمشاركة بمسيرة طباعة العملة وغلاء الأسعار أدوات للعدوان
مراسل العالم : مصدر في المجلس السياسي اليمني الأعلى يحمل قوى العدوان مسؤولية عرقلة انتقال الوفد الوطني المشارك في مشاورات جنيف
مراسل العالم عن مصدر عسكري : إطلاق صاروخين باليستيين على مطار جيزان الإقليمي من نوع بدر1
مراسل العالم في اليمن : حميد عاصم عضو وفد صنعاء ينفي للعالم الاخبار التي تحدثت عن وصول طائرة عمانية الى مطار صنعاء ويقول ان دول العدوان لا تزال رافضة منح ترخيص للطائرة
مراسل العالم : ممثلا للرئيس بشار الأسد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السوري يفتتح معرض دمشق الدولي في دورته الستين تحت عنوان "وعز الشرق أوله دمشق".
مراسل العالم : إعلام العدوان يعترف بمقتل جنديين سعوديين في جبهات الحدود
مراسل العالم في جيزان: استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في جبل ام بي سي وقبالته بقذائف المدفعية

مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية بالقرب من ألاسكا

مقاتلات أمريكية تعترض قاذفات روسية بالقرب من ألاسكا
الجمعة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

قامت مقاتلات أمريكية من طراز إف – 22 للمرة الثانية خلال العام 2018 بإعتراض قاذفات إستراتيجية روسية من طراز تو – 95 في منطقة ألاسكا.

العالم - الأميريكيتان

ونقل الموقع الإخباري لصحيفة "واشنطن فري بيكون" عن ممثل القيادة الموحدة للدفاع الجوي والفضائي لشمال أمريكا، مايكل كوتشاريك، قوله إن الحادث وقع في الأول من سبتمبر الجاري.

وأضاف : رصدت مقاتلات إف – 22 أمريكية قاذفتين روسيتين من طراز تو – 95 وقامت بمرافقتهما قبل خروجهما من منطقة الدفاع الجوي الواقعة في خط الإتجاه الغربي لجزر ألوتيان.

وشدد المصدر على أن القاذفتين الروسيتين لم تدخلا الأجواء الكندية أو الأمريكية.

وكانت مقاتلات أمريكية قد قامت بإعتراض قاذفات روسية في مايو الماضي أيضاً.

تصنيف :

روابط ذات صلة

سيناتور أمريكي: علينا تعزيز تواجدنا العسكري بألاسكا لمواجهة روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أردوغان يتوجه إلى إيران للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا

الخارجيّة الأمريكيّة تطالب البحرين بإنهاء الأعمال الانتقاميّة

جدلية الهرولة العربية نحو الصهاينة

قمة ثلاثية اليوم في طهران.. ما هي أهم المحاور التي ستطرح؟

زلزال قوته 5.5 درجة يضرب جنوب غربي زهدان في إيران

الصدر يلتقي محافظ البصرة في النجف ويبحث أزمة المحافظة

الاعلام الامني العراقي يصدر بيانا بشأن تظاهرات البصرة

برلماني ليبي: إقالة الثني هي دعوة لخلق الفوضى

بالصور.. منصات اطلاق قذائف الهاون التي استهدفت المنطقة الخضراء

حماس تدعو للانتفاض بوجه الاحتلال نصرة للقدس والخان الأحمر

وزير موريتاني ينتقد "عنصرية المغرب" ويشيد بحرية "بلاد شنقيط"

حفتر: الجيش سوف يجهض الانتخابات إذا لم تكن نزيهة

بالفيديو... مرسيدس تفرج عن "المركبة الصامتة"!

النجباء: مسلحون هاجموا مقرنا في البصرة

لاريجاني: البرلمان الايراني يدعم التعاون مع روسيا في مجال النقل السككي

ما الذي يحدث بإدلب.. ولماذا يلتقي زعماء 3 دول مع آية الله خامنئي؟

500 يورو غرامة لمن يأكل في شوارع مدينة إيطالية!

مصير إدلب على طاولة بوتين وأردوغان وروحاني اليوم في طهران

شاهد.. هل لاميركا القدرة على منع روسيا من تحرير ادلب؟

شاهد.. خفايا الحملة الاعلامية الاميركية ضد روسيا حول ادلب!

الأکثر مشاهدة