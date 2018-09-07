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شاهد.. هل لاميركا القدرة على منع روسيا من تحرير ادلب؟

الجمعة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاستاذ في معهد الشرق الاوسط حسن منيمنة، التهديدات الاميركية بالتدخل لمنع سقوط مدينة ادلب تحريراً، بانه ليس هناك جدية فيها، مشيراً الى انه الولايات المتحدة الاميركية غير قادرة على التحرك في سوريا لعرقلة الانتصار الروسي.

العالم - خاص العالم

وقال منيمنة في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": ان المنتصر الاول في سوريا هو روسيا، واضاف، ان تحذيرات ترامب لم يصاحبها اية اشارة الى العواقب في حال التخلف عن الالتزام بالتحذير، وهذا يعني انه مجرد كلام، وتأتي في اطار عرقلة الانتصار الروسي لا اكثر.

واوضح، ان للولايات المتحدة الاميركية مواقع ومقومات في سوريا، ولكن ليس لديها رؤيا سياسية حول كيفية الحل ولا من المقومات ما هو كافي لتشكيل رؤية تتمكن من الامساك بالموضوع السوري بشكل رئيسي.

للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق اعلاه..

 

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