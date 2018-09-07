قيادي بالجهاد: مسيرات العودة اصبحت مميزة لانها ضد ترامب

العالم - خاص العالم

وقال شلح في حوار خاص مع مراسلة العالم في غزة: ان مسيرة العودة اليوم سميت باسم ترامب خصيصاً الذي يزيد من غطرسته وتحديه للشعب الفلسطيني بتكريس الحصار وقطع المعونات والانحياز الكبير للكيان الاسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

واوضح، ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قرر الخروج بمسيرات عارمة ضمن مسيرات العودة ليبصق بوجه ترامب ونتنياهو.

واعتبر شلح ان مسيرات اليوم كانت مميزة لانها اكتسبت التحدي ضد الرئيس الاميركي، مشيراً الى انه لم نتوقع هذا الزخم البشري خاصة وانها ضد ترامب.

واضاف، ان الشعب الفلسطيني على يقين بانه سينتصر في النهاية وسيجر ترامب ونتنياهو اذيال الخيبة والعار.

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