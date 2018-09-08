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شاهد: "كلمات مؤثرة" من النجمة المصرية الهام شاهين حول سوريا!

السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

شاركت الفنانة المصرية "الهام شاهين" بافتتاحية معرض دمشق الدولي يوم الخميس ووجهت كلمات مؤثرة حول سوريا وشعبها.

العالم - سوريا

وقالت شاهين إن تجدد معرض دمشق الدولي بدورته الثانية بعد سنين من الحرب يثبت حقيقة “الأمان والاستقرار والحياة الطبيعية” في سوريا.

ودعت شاهين خلال افتتاح المعرض كل السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة بلدهم إلى العودة إليه للمشاركة في إعماره وتطويره بما اكتسبوه من خبرات.

وأشارت إلى رغبة العديد من الفنانين المصريين بالمشاركة في فعاليات المعرض، قائلة إن: “لسوريا موقعا خاصا في قلوب المصريين، والوحدة بين الشعوب لم ولن تتغير أبدا مهما تغيرت الظروف والسياسات”.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي تحت شعار “وعز الشرق أوله دمشق”، بحضور رسمي محلي وعربي ودولي، يتقدمه رئيس جمهورية أبخازيا راؤول خادجيمبا، وبمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية وعدد كبير من الشركات والفعاليات التجارية والصناعية.

شاهدوا الرسالة التي وجهتها النجمة إلهام شاهين للشعب السوري و سوريا الحبيبة:

 

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