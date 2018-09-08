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بالفيديو..غريفث يقر بفشل المفاوضات لعدم وصول انصار الله الى جنيف

السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أقر المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث بفشل جولة مفاوضات السلام اليمنية في جنيف بسبب عرقلة دول العدوان وصول طائرة أممية الى صنعاء لنقل أعضاء الوفد الوطني اليمني الى جنيف. واعتبرت حكومة الانقاذ اليمنية أن تصريحات غريفث تعزز ضعف دور الأمم المتحدة لحل الأزمة.

العالم - خاص بالعالم 

فشل جديد للامم المتحدة في ايجاد حل للازمة اليمنية، اقر به المبعوثُ الدولي الى اليمن مارتن غريفث بعد فشل عقد جولة محادثات السلام اليمنية في جنيف. 

وقال مارتن غريفث المبعوث الدولي الى اليمن "جميع الجهود بذلت من قبل انصار الله للقدوم وسيأتون الى هنا ولكننا فشلنا في حل القضايا لجعلهم يصلون، من غير الاعتيادي ان لحظات اطلاق النقاش محفوفة بامور هشة وساذهب الى مسقط وصنعاء لالتقي زعماء انصار الله".

وأكد غريفث ان هناك تأكيد على اطلاق العملية السياسية من خلالِ المشاورات التي بدأتْ بالفعل خلالَ الايامِ الثلاثةِ السابقة. واضافَ أنّ النقاشات تطرقتْ الى مسألة إجلاء الحالات المرضية، مشيراً الى الدفعةَ الاولى ستنطلقُ الى القاهرة خلالَ أسابيع. 

واعتبر الناطق باسم حكومة الانقاذ اليمنية عبد السلام جابر  تصريحات غريفيث بانها تعزز ضعف دور الامم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، مشيرا الى انه كان على غريفث أن يحمل السعودية مسؤولية هذا الفشل. مؤكد ان وفد ما يسمى بالشرعية أداة سعودية ولايمكنه القيام بأي دور من دون الرجوع للرياض، كما اتهم الادارة الاميركية وادواتها بافشال عملية السلام في اليمن.

واعلن وفد الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي انه سيغادر جنيف بسبب الارجاء المتكرر للمشاورات التي كان يفترض أن تبدأ الخميس الماضي، وكانت دول العدوان السعودي عرقلت وصول طائرةِ الأمم المتحدة الى مطار صنعاء الدولي لنقل الوفد الوطني الى جنيف للمشاركة في مفاوضات السلام . 

التفاصيل في الفيديو المرفق...
 

 

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