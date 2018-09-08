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السيد الحوثي يكشف عن سبب المماطلة الأميركية بحل الأزمة اليمنية

السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

في كلمة لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي حول آخر التطورات أكد أن الأمريكيين ليسوا راغبين بوقف العدوان الغاشم على اليمن.

العالم - خاص بالعالم 

واوضح السيد الحوثي السبب كون الأمريكي مستفيدا من هذا العدوان بكل أشكال الاستفادة اقتصادياً وسياسياً ولتعزيز سيطرته في المنطقة.

وقال السيد الحوثي :"نحن كشعب يمني اعتدي علينا وكنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا وحريتنا واستقلالنا وهذا حق لنا".

ونوه السيد الحوثي الى "تعرض الوفد المفاوض في الجولة الأولى من المفاوضات لمخاطر متعددة".

 وشدد السيد الحوثي في انه :"لم نعارض أن تكون الصين أو روسيا بل حتى الكويت هي الدولة التي تؤمن نقل الوفد المفاوض إلى جنيف وان دول العدوان تحكمت بالنقل البحري والموانئ وفرضت حصاراً على ميناء الحديدة ووضعوا شروطاً على ما يصل إليه".

كما أكد انه  لم يتم التمكن من إعادة الوفد الوطني المفاوض في المرحلة السابقة إلا من خلال عملية تبادل.

ولفت السيد الحوثي الى  انه يخشى الامريكي ان لا تحسب عليه الجرائم  المرتكبة بحق اليمن مما يوفر الغطاء التام في العدوان على اليمن ويشرف عليه بشكل مباشر وان يكون له دور كبير في هذا العدوان الغاشم وتحسب الجرائم على النظام السعودي والاماراتي وثم ياتي الامريكي بعد ذلك كراعي للسلام ويحث كل الاطراف على الحل السياسي على ان لا بديل لهذا الحل ..

التفاصيل في الفيديو المرفق....

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