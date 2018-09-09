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ما مصير اللبنانية "منى مذبوح" في السجون المصرية؟

ما مصير اللبنانية
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تستكمل محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة النظر في الاستئناف المقدم من دفاع اللبنانية، منى مذبوح، على الحكم الصادر ضدها بالحبس 8 سنوات بتهمة سب وقذف الشعب المصري.

العالم- مصر

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار، عمرو مختار، عدلت حكمها على اللبنانية منى مذبوح من الحبس 11 عاما إلى الحبس 8 سنوات، في تهم نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية فى موقع "فيسبوك".

كانت عدة بلاغات تم تحريكها أمام النائب العام، تطالب بالتحقيق مع منى مذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.

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