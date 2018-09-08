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محكمة جنايات القاهرة تحكم بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم قياديون في الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة
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مصر: الإعدام لـ75 متهما بينهم قيادات بالإخوان بقضية "رابعة"

مصر: الإعدام لـ75 متهما بينهم قيادات بالإخوان بقضية
السبت ٠٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حكمها بإعدام 75 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بقضية "فض اعتصام رابعة" وفقا لما أوردته بوابة الأهرام.

العالم - مصر

وذكرت الأهرام أن "النيابة كانت أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

ولفت التقرير إلى أن "من أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، ووجدي غنيم، وأسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان وآخرين".

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