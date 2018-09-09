البث المباشر
مراسل العالم : سقوط قذيفتين صاروخيتين على حي الحمدانية في مدينة حلب، مصدرهما المجموعات المسلحة، دون ورود معلومات عن إصابات
مراسل العالم : كسر زحف للمرتزقة في القذاميل بالاجاشر الحدودية شرق الجوف ومصرع العديد منهم ولاذ من تبقى بالفرار
مراسل العالم : وزير النفط جبار اللعيبي يعلن إعادة تاهيل مصفى صلاح الدين / 2 في مصفى الصمود في بيجي بجهود وطنية خالصة وتشغيله يوم غد الاثنين بطاقة 70 الف برميل
مراسل العالم في الحديدة مصدر عسكري : تدمير 3 آليات عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي الإماراتي في جبهة الدريهمي ومصرع من كان على متنها من المرتزقة
مراسل العالم :النائب عن البصرة عدي عوّاد : تراجع رئيس الوزراء حيدر العبادي عن اقالة قائد عمليات البصرة ناتج عن ضغوطات القنصلية الامريكية في البصرة
مراسل العالم : بلغ عدد الحافلات التي وصلت اليوم إلى معبر جديدة يابوس 15 حافلة أقلت 373 مواطنا سوريا عائدين من لبنان إلى بلداتهم وقراهم
مراسل العالم : بدء وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق تمهيدا لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب
مراسل العالم: سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي وتدمير آليتين خلال كسر زحف بصحراء البقع
مراسل العالم: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة نجران
وصول الحافلات الثلاث المتبقية من الأراضي اللبنانية تقل الدفعة الثانية من السوريين العائدين إلى معبر الدبوسية الحدودي

هل تهدد "قناة السويس الروسية" نظيرتها المصرية؟

هل تهدد
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أبحرت، قبل أيام، أول سفينة تجارية ضخمة تحمل حاويات عبر طريق القطب الشمالي، وهو مسار تجريبي يرى البعض أنه يمكن أن يمثل بديلا عن قناة السويس المصرية بين قارتي آسيا وأوروبا. فهل تهدد "قناة السويس الروسية"، وفق ما سمتها صحف أجنبية، نظيرتها المصرية؟

العالم- مصر

على الرغم من أن قناة السويس تعتبر أقصر طريق للتجارة البحرية بين أوروبا وآسيا حاليا، فإن روسيا لا تزال تطمح في تطوير ذلك الممر الشمالي، مستفيدة في ذلك من التغير المناخي الذي بات يذيب الثلوج بالمنطقة على مدار 3 أشهر، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تحليل مطول.

وانطلقت في 23 أغسطس الماضي أول سفينة بضائع من نوعها تابعة لشركة "ميرسك" الدنماركية، من ميناء فلاديفوستوك شرقي روسيا.

و"فينتا ميرسك"، سفينة ضخمة وحديثة بحمولة 3600 حاوية، ستجتاز مسار البحر الشمالي عبر مضيق بيرينغ بين روسيا وآلاسكا ، قبل أن تمضي غربا على طول الساحل الروسي وصولا إلى سان بطرسبرغ في نهاية سبتمبر.

وشهد هذا الطريق زيادة في حركة المرور خلال أشهر الصيف، حيث تسير رحلات النفط والغاز بانتظام.

ومن المقرر أن تعبر السفينة هذه المسافة في 23 يوما، إذ من المنتظر أن تصل إلى وجهتها في 22 سبتمبر الجاري، قاطعة 7 آلاف و200 ميل بحري، في مسعى للتفوق بذلك على قناة السويس المصرية.

فعلى سبيل المثال تبلغ المسافة بين مينائي يوكوهاما الياباني وروتردام الهولندي، وهو أحد المسارات التجارية بين أوروبا وآسيا، أكثر من 20 ألف كيلومتر عند استخدام طريق قناة السويس.

وعلى الرغم من أن هذه المسافة تنخفض إلى 12 ألف كيلومتر عند استخدام القطب الشمالي، فإن الممر الشمالي يعمل فقط من يوليو إلى أكتوبر خلال العام، بينما تعمل قناة السويس على مدار السنة.

تحديات كبيرة

وقالت شركة ميرسك إن هذه الرحلة تهدف إلى اختبار مسار جديد للشحن البحري وجمع البيانات عنه، ولن يتبعها على الأرجح رحلات أخرى مماثلة في المستقبل القريب.

وتواجه "قناة السويس الروسية" عقبات كبية، أهمها البيئة شديدة الصعوبة في القطب الشمالي، لا سيما في الشتاء الذي تنخفض فيه درجة الحرارة إلى ما دون 50 تحت الصفر، الأمر الذي يعطل عمل المحركات.

وتقف الثلوج عائقا ثانيا أمام هذا المسار، إذ تتسبب في تعطيل حركة الملاحة طوال أيام السنة تقريبا، رغم أنها تذوب بشكل موسمي يعيق التخطيط لتسيير رحلات بشكل منتظم.

أما التحدي الثالث فهو أن كلفة استخدام ممر البحر الشمالي أكثر تكلفة من قناة السويس المصرية، ويعود ذلك إلى انخفاض سرعة النقل واحتمالات التأخير بسبب الظروف الجوية المتغيرة.

ولهذه الأسباب وغيرها يستبعد خبراء في التجارة الدولية أن يكون لـ"قناة السويس الروسية" الجدوى الاقتصادية المقبولة، التي تدفع شركات الشحن التجارية العملاقة إلى استخدامها كمسار بديل عن قناة السويس في مصر.  

روابط ذات صلة

ما هو بديل قناة السويس الجديد الذي اقلق الجميع؟

إيرادات قناة السويس الجديدة ستتضاعف بحلول 2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصر.. رفض داخلي وخارجي لأحكام الإعدام الجماعية

جريمة مأساوية تهز أستراليا.. ضحاياها من النساء والأطفال

بالوثيقة.. العبادي يحيل محافظين ورؤساء مجالس الى التحقيق

كيم جونج: كوريا الشمالية متمسكة بالاتفاق مع أمريكا

العراق.. الاحزاب الكردية تعلن موقفها من الانضمام لأي كتلة

رئيس وزراء مصر: الدين الخارجي قفز لـ92.6 مليار دولار

قاسمي: لادليل على ايرانية المعتقلين في البحرين

الجيش السوري ينفذ ضربات على مواقع "النصرة" في ريف حماة

لأول مرة.. صور لـ"50 ليرة معدنية" الجديدة في سوريا

خطيرجدا... أنواع التسمم الغذائي وأعراضه!

هل تهدد "قناة السويس الروسية" نظيرتها المصرية؟

داعش يفجر أنبوب نفط في كركوك

شاهد/ما قصة الحرائق المتكررة في خيبر السعودية؟

شاهد/القبض على سعودي مزق لوحة دعائية لامرأة غير محجبة

ايران تشترط ضمان أمن زائريها لاستئناف رحلات مناسك العمرة

صرخة استغاثة الأطفال ...″العبوا معي وليس بهواتفكم″!!

إيران تصدر 1400 ميغاواط من الكهرباء لـ 3 دول بينها العراق

العراق: القبض على شبكة تحل الأسئلة للطلبة في الامتحانات

وهمٌ عمره قرون .. الحليب ليس "كما نعتقد"!!

القبض على طباخ "أمراء داعش" في الموصل

الأکثر مشاهدة