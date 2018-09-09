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تحذيرات روسيا تدفع البنتاغون لإرسال قوات إضافية من المارينز إلى سوريا

تحذيرات روسيا تدفع البنتاغون لإرسال قوات إضافية من المارينز إلى سوريا
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أرسل البنتاغون وحدات من مشاة البحرية إلى قاعدة التنف التي يسيطر عليها بجنوب شرق سوريا، بعد تحذير روسيا من احتمال توجيهها ضربة ضد الإرهابيين الذين يستظلون بالقوات الأمريكية هناك.

العالم - سوريا

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم، إرسال 100 عنصر من مشاة المارينز إلى هذه القاعدة التي يسيطر عليها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بحجة محاربة جماعة "داعش"، حيث يدعي الجانب الأمريكي أنه يقوم بتدريب عناصر "المعارضة السورية المعتدلة" في مخيم التنف لمحاربة الجماعات المسلحة الاخرى.

ويضم مخيم التنف حالياً حوالي 600 جندي أمريكي وبريطاني ونرويجي، بالإضافة إلى ممثلين عن المخابرات الأردنية، حيث قام الأمريكيون بفرض سيطرتهم على "منطقة عازلة" بطول 55 كم، بدعوى تدريب معارضين سوريين غير معروفي الانتماء فيها، على وجه الخصوص، من قبل مدربين من مجموعة القوات الخاصة الخامسة في الجيش الأمريكي. ويبلغ العدد الإجمالي للمدربين الأمريكيين هناك أكثر من 100 عسكري.

ووفقاً لممثلي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أبلغ الجانب الروسي الأسبوع الماضي، ممثلي الجيش الأمريكي مرتين بواسطة الخط الساخن، باحتمال توجيهه ضربة وشيكة بواسطة الطيران الروسي، بهدف القضاء على مسلحي "داعش" المختبئين تحت "ظل" الأمريكيين في هذه المنطقة.

وقال اللفتنانت كولونيل إيرل براون، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "الولايات المتحدة لا تريد قتال القوات الحكومية الروسية أو القوات الحكومية السورية والجماعات الأخرى التي تدعم سوريا في الحرب الأهلية. لكن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استخدام القوة الضرورية والمتناسبة لحماية القوات الأمريكية وقوات التحالف والشركاء".

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