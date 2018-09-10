البث المباشر
مراسل العالم في اليمن : مقتل قيادي مرتزق بارز برتبة “عقيد” وتدمير 6 آليات في جبهة الساحل
مصدر قضائي فرنسي: لا توجد مؤشرات أولية على أن هجوم باريس مرتبط بالإرهاب
مراسل العالم : استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي سعودي على مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة
مصدر قضائي فرنسي: الشرطة الفرنسية تعتقل رجلا أصاب 7 أشخاص في هجوم بسكين بوسط باريس
مراسل العالم : استشهاد امرأة حامل وإصابة طفلة حالتها حرجة بنيران المرتزقة إثر استهدافهم سيارة مواطن في نقيل الخشبة بمحافظة الضالع
مراسل العالم : استشهاد مواطنين اثنين وجرح ثالث اثر غارات لطيران العدوان السعودي بالقرب من مزرعة الابقار بمديرية الحالي بالحديدة
مسؤول بالحزب الحاكم في السودان: البشير يعين معتز موسى رئيسا للوزراء
مراسل العالم : مقتل أحد مسؤولي "حركة احرار الشام _الجبهة الوطنية للتحرير" المدعو "خالد الحسن" الملقب "ابو الوليد كرناز"، بنيران الجيش السوري في قرية الكركات بريف حماه الشمالي الغربي، بحسب ما أقرت به تنسيقيات المسلحين
مراسل العالم في اليمن : وزارة الصحة العامةوالسكان: ندين ونستهجن ضعف الدور الأممي في القضايا الإنسانية بما فيها العمل على رفع الحصار وإيقاف العدوان
مراسل العالم عن مصدر عسكري: إعطاب دبابة ابرامز في موقع مشعل وقنص اثنين من مرتزقة الجيش شرق الدود بجبهة جيزان

صحفي أمريكي شهير: ترامب كاد يشعل فتيل حرب مع كوريا الشمالية

صحفي أمريكي شهير: ترامب كاد يشعل فتيل حرب مع كوريا الشمالية
الأحد ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشف الصحفي الأمريكي الشهير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على حافة إعلان حرب على كوريا الشمالية عبر تغريدة كان ينوي نشرها على صفحته في "تويتر".

العالم - الأميركيتان

وفي مقابلة بثتها قناة "سي بي إس" يوم الأحد، قال بوب ودوورد، الخبير في التحقيقات الصحفية، إن ترامب كان يريد أن يعطي توجيهاته في هذه التغريدة بإعادة عائلات حوالي 25 ألف عسكري أمريكي من كوريا الجنوبية، الإجراء التي كانت بيونغ يانغ ستفسره لا محالة على أنه إشارة إلى هجوم للقوات الأمريكية ضدها.

وقال ودوورد: "في تلك اللحظة كانت هيئة الأركان كلها في قلق شديد: يا إلهي! ما معنى هذه التغريدة ولدينا معلومات مؤكدة على أن الكوريين الشماليين سيفهمون ذلك على أنه دليل على هجوم وشيك!".

وأشار الصحفي إلى أن ترامب تخلى، في نهاية الأمر، عن نشر التغريدة المذكورة.

وفي كتابه الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل، يؤكد ودوورد، الذي عمل في السابق كمراسل لـ"واشنطن بوست" وغطى فضيحة "ووترغيت" في سبعينيات القرن الماضي، أن ترامب كان "ممسوسا" بفكرة إعادة الجنود الأمريكيين من كوريا الجنوبية. وبحس الصحفي فقد قال الرئيس الأمريكي في أحد الاجتماعات: "لست أدري ما معنى وجودهم هناك. دعونا نعيدهم إلى أرض الوطن جميعا". وأجابه وزير دفاعه، جيمس ماتيس، قائلا: "نعمل ذلك لمنع وقوع الحرب العالمية الثالثة".

المصدر: أ ف ب

روابط ذات صلة

ترامب يشيد بكوريا الشمالية

محام في قضية "ووترغيت": التاريخ يعيد نفسه وترامب لن ينجو

ترامب و انهيار البيت‌ الأبيض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

جرحى بينهم سائحان بريطانيّان بهجوم بسكين في باريس

رئيس الحكومة الاردني يوضح حقيقة تلويحه بالاستقالة

الصين تشارك في أكبر مناورة بحرية أسترالية

بالصور..الداخلية توصل مياة الشرب لأهالي البصرة

صحفي أمريكي شهير: ترامب كاد يشعل فتيل حرب مع كوريا الشمالية

اليمن.. مقتل وجرح العشرات من المرتزقة بكمين في جبهة الساحل

السودان.. البشير يحل الحكومة ويعين "معتز موسى" رئيسا للوزراء

موسكو تتّهم واشنطن باستخدام قنابل حارقة في سوريا

الحزب الحاكم يتصدّر الانتخابات التشريعية في السويد

البحرية المغربية تنقذ 19 مهاجرا قبالة سواحل الدار البيضاء

تركيا توقف صادرات الطحين الى العراق

الخان الاحمر تطلق النفير العام بوجه الاحتلال

تقدم لك الجدات وصفة لإنقاص وزنك ...تابعها !

بالفيديو ... محاولات تركية للتفاهم مع روسيا بشأن ادلب

مسؤول ايراني يكشف عما يعيق انطلاق معركة ادلب

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

ترکیا تعزز الأمن على حدودها مع سوريا.. والسبب؟

بالفيديو...الجعفري يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اقتحام القنصلية الايرانية

الاعداء يحاولون اثارة بعض المشاكل في علاقات ايران الحدودية

ملخص - انقلاب الصورة - ايران في عين الاعلام العربي

الأکثر مشاهدة