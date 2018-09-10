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البنتاغون ينفي استخدامه لقنابل فوسفورية في دير الزور السورية

البنتاغون ينفي استخدامه لقنابل فوسفورية في دير الزور السورية
الإثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة الاتهامات الروسية، باستخدام الجيش الأمريكي قنابل فوسفورية خلال غارات جوية شنها مؤخرا على مواقع في محافظة دير الزور.

العالم - الأميركيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون روبيرتسون، اليوم الاثنين، إنه حتى اللحظة لا توجد لدى البنتاغون معلومات حول استخدام قنابل تحتوي على مادة الفوسفور الأبيض، مؤكدا أنه لا توجد قنابل فوسفورية لدى أي وحدة عسكرية أمريكية في المنطقة، التي تم الحديث عنها.

وجاءت التصريحات الأمريكية ردا على اتهامات وزارة الدفاع الروسية للجيش الأمريكي باستخدام قنابل الفوسفور المحظورة، خلال غارات جوية استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدره مدير مركز حميميم للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أمس الأحد: "شنت مقاتلتان تابعتان للطيران الأمريكي يوم 8 سبتمبر 2018 غارات على بلدة هجين في محافظة دير الزور باستخدام ذخائر فوسفورية حارقة".

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