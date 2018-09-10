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بولتون: نتفق مع بريطانيا وفرنسا على رد "أقوى بكثير" حال استخدام سوريا أسلحة كيميائية

بولتون: نتفق مع بريطانيا وفرنسا على رد
الإثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا متفقون على أنه في حالة استخدام سوريا الأسلحة الكيميائية سيكون الرد "أقوى بكثير".

العالم - الأميركيتان

وأضاف بولتون، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 10 سبتمبر / أيلول: "حاولنا توصيل الرسالة في الأيام الماضية، وإذا حدث أي استخدام للأسلحة الكيميائية للمرة الثالثة، سيكون الرد أقوى بكثير".

وتابع بولتون: "يمكنني القول إننا تشاورنا مع بريطانيا وفرنسا، الذين اتفقوا على أن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية سيؤدي إلى رد أقوى".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، نقذت فجر 14 نيسان/ أبريل، عدوانا ثلاثيا بالصواريخ على سوريا بحجة هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية، الذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.

وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتتهم الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، دمشق في استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين في مدينة دوما السورية، ونفت السلطات السورية ضلوعها بذلك، فيما اعتبرت موسكو ذلك ذريعة مختلقة لتوجيه ضربات صاروخية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ضد سوريا، لمصلحة الفصائل المتشددة، التي تعرضت لانهيارات وهزائم في الغوطة الشرقية.

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