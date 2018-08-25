بولتون وسيناريو الكيماوي!

العالم - خاص بالعالم

ضربني وبكى سبقني واشتكى؛ مبدأ تنتهجه بعض القوى الإقليمية والدولية في حربها ضد سوريا وتعطشها في سفك دماء شعبها.

لعل تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بتوجيه ضربات جديدة ماحقة ضد الجيش السوري، إذا ما استخدمت دمشق أسلحة كيميائية؛ خير دليل على سياسة اللعب على الحبال واستغلال الذرائع لتوجيه الضربات إلى سوريا.

بالتزامن.. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف أن إرهابيي هيئة تحرير الشام يستعدون للقيام باستفزاز لاتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب السورية.

تنفيذ العملية الاستفزازية بمشاركة الاستخبارات البريطانية سيشكل ذريعة لتنفيذ هجمات صاروخية على المرافق الحكومة والاقتصادية السورية يقول كوناشينكوف.

الأدلة على ما يدور يثبتها وصول المدمرة الأمريكية "يو أس أس سوليفان" إلى الخليج الفارسي محملة 56 صاروخا من طراز كروز بهدف تنفيذ ضربة على سوريا. تصريحات صدرت أيضاً من وزارة الدفاع الروسية.

الخارجية الروسية أكدت أن كل ما يحدث حول ملف الكيميائي السوري الذي بادرت بإبرازه الدول الغربية مرتبط بسعيها لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

نائبُ وزيرِ الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حذرَ الولاياتِ المتحدةَ وحلفاءَها من أيِ خطواتٍ متهورةٍ جديدة في سوريا، متهما الغرب بأنه يبحث عن ذرائعَ جديدةٍ لطرحِ مسألةِ تغييرِ النظام في دمشق، مشيراً الى أنّ موسكو مستعدةٌ لتلك السيناريوهات وستقومُ بكشفِها.

أما وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكدَ مع نظيرهِ التركي جاويش اوغلو على ضرورةِ استمرارِ التعاونِ لإنجاح التسوية السياسية في سوريا، وتجنيب المدنيين التعرضَ لأيِّ أذى خلالَ تحرير محافظةِ إدلب من الجماعاتِ الارهابية.

وإلى إدلب حيث تتجه الأنظار.. تستمر الحشود العسكرية بالتوجه الى الخطوط الامامية لتُسْتَكمل الاستعدادت العسكرية للقوات السورية وحلفائها لتحرير مناطق سيطرة جبهة النصرة وتطهيرها من دنس الإرهاب.



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