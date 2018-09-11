احصائيات صادمة للصحة اليمنية حول تدهور الاوضاع نتيجة العدوان

العالم - خاص بالعالم

وبحسب مراقبين فإن تجديد ولاية مجموعة خبراء مكلفين التحقيق في معلومات عن جرائم حرب،التي تشكلت بعد مفاوضات شاقة وطويلة، يبدو انه يزداد صعوبة بسبب تحفظات عبرت عنها دول عربية، ومن بينها السعودية، التي تتهم المفوضية بالانحياز الى طرف ما داخل اليمن، في وقت تستمر فيه بجرائمها بحق المدنيين.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء،عقد مركز عين الانسانية مؤتمرا اطلق فيه تقريره الخاص بالحماية الدولية للاسرى والمعتقلين وكشف فيه انتهاكات تحالف دول العدوان.

التقرير اشار الى الانتهاكات التي ترتكبها دول العدوان من ممارسات وتعذيب بحق الاسرى والمعتقلين وقد ذكر بضرورة حماية الاسير المبنية على اتفاقية جنيف الثالثة التي حددت كيفية التعامل مع الاسرى.كما اوصى الامم المتحدة بالضغط على السعودية وحلفائها للاحتكام الى الاتفاقيات الدولية.



وازاء الاوضاع الاجتماعية المتفاقمة ،جراء العدوان السعودي الاميركي المتواصل، اعلنت وزارة الصحة اليمنية احصائيات تشير الى وفاة نحو 30 شخصا يوميا نتيجة تدهور الوضع الصحي العام بظل اغلاق مطار صنعاء الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة يوسف الحاضري قال ان هناك 200 الف حالة انسانية من المرضى والجرحى هم بحاجة ماسة للعلاج في الخارج ،لكن العدوان السعودي يحول دون ذلك بسبب اقفال المطار ،في وجه اخر من وجوه استمرار العدوان السعودي ،الذي دمر الحجر وقتل البشر ارضاء لمشاريع حكام الرياض والامارات الجدد ...

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