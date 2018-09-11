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الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان مناورات مشتركة في مياه الخليج الفارسي

الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذ تدريب مشترك واسع لتفكيك الألغام في مياه منطقة الخليج الفارسي قرب الحدود البحرية لمملكة البحرين.

العالم - الأميركيتان

وتشمل الجولة الحالية لهذا التدريب الدوري هذه المرة ليس فقط عمليات السفن المضادة للألغام وإنما أيضا مشاركة مجموعة مروحيات خاصة بتنفيذ الدوريات في المنطقة ورصد الأهداف في العمق البحري.

وتعتبر هذه المروحيات الأكبر بين الطائرات العسكرية التي تستطيع حمل آليات السونار على متنها لكشف الألغام الموجودة تحت الماء بدقة عالية.

وتعليقا على هذا التدريب، قال قائد السرب 15 للمروحيات الخاصة بمكافحة الألغام، الرائد البحري أندريو كاونتيس إن "الألغام تمثل تهديدا كبيرا للغاية للتجارة وحرية الملاحة في البحر"، مشيرا إلى أن تحديد أي نوع منها أمر صعب بسبب وجودها تحت سطح الماء.

وتحتضن مياه الخليج الفارسي أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم حيث يمر عبر مضيق هرمز 18 مليون برميل للنفط يوميا مما يساوي 35 بالمئة من كل حجم صادرات النفط البحرية.

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