بالفيديو...جلسة لمجلس الأمن حول نتائج قمة إيران حول سوريا

العالم - خاص بالعالم

وفي ظل توتر يسود الجبهات السورية في أرياف حماة وإدلب واللاذقية قد يكون مقدمة لبدء الهجوم على ادلب تشهد اروقة الامم المتحدة ومجلس الامن تحركا دبلومسيا لمناقشة الوضع في المحافظة وسط تحذيرات متواصلة من هنا وهناك من تداعيات الهجوم...



جلسة لمجلس الامن الدولي مخصصة لبحث تطورات الوضع في إدلب دعت اليها موسكو لعرض نتائج القمة الثلاثية الثالثة التي عقدت في طهران الجمعة...

الجلسة تأتي بالتزامن مع مشاورات جنيف المتواصلة التي انطلقت امس بين المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وممثلي ايران وتركيا وروسيا الدول الثلاث الراعية للمحادثات السورية...

وبالتوازي حذرت تركيا من الهجوم الذي يعتزم الجيش السوري تنفيذه في محافظة إدلب معتبرة انه سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لها ولاوروبا. الرئيس رجب طيب اردوغان وفي مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال دعا المجتمع الدولي الى التحرك بشأن إدلب، وقال إن العالم بأكمله سيدفع الثمن، معتبرا أن روسيا وإيران مسؤولتان عن الحيلولة دون وقوع الكارثة الإنسانية في المحافظة...

تحذيرات اردوغان تاتي فيما اشارت تقارير الى دخول قوات تركية مناطق الشمال السوري.

وبث ناشطون شريط فيديو يظهر دخول رتل عسكري تركي يضم اليات ومدرعات وعشرات الجنود الى منطقة حارم في ريف ادلب الشمالي، سبقه تعزيزات تركية اضافية منذ يومين باتجاه نقاط المراقبة والمنطقة الحدودية بين لواء إسكندرون وإدلب...

وتشهد خطوط التماس بين الجيش السوري والجماعات الارهابية في أرياف حماة واللاذقية وإدلب تصعيدا ميدانيا ملحوظا.

فقد شن الجيش السوري هجوما كبيرا بالمدفعية والصواريخ دمر فيه تجمعات لجبهة النصرة والجماعات المتحالفة معها على حدود محافظتي حماة وإدلب. كما استهدف بقذائف المدفعية مجموعة ارهابية في أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة ومواقع المسلحين الريف الشمالي والجنوبي للمحافظة.