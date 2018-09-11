البث المباشر
الاتحاد الأوروبي يعبر عن مخاوفه الكبيرة من الاعتقالات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية
مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان في أول خطاب لها أمام مجلس حقوق الإنسان تبدي قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين
وزارة الدفاع الروسية: بدء تصوير محاكاة استفزاز مزعوم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل الإرهابيين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب لاتهام الجيش السوري
الخارجية التركية: اغلاق واشنطن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يعكس فقدان حياديتها في عملية السلام بالشرق الأوسط
وزارة الدفاع الروسية: بدء تصوير محاكاة استفزاز مزعوم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل الإرهابيين لاتهام الجيش السوري
مراسل العالم : سلاحا الطيران والمدفعية نفذا رمايات مركزة ضد مقار وتحصينات إرهابيي داعش في منطقة تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم
مراسل العالم : عملية هجومية على مواقع المرتزقة شمال وجنوب مدينة حيس بجبهة الساحل الغربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان
مراسل العالم : عملية هجومية على مواقع المرتزقة شمال وجنوب مدينة حيس بجبهة الساحل الغربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان
الدفاع الروسية: بدء تصوير مشاهد لهجوم كيميائي مفبرك في مدينة جسر الشغور بإدلب لاتهام الجيش السوري
مراسل العالم في صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح وشدا الحدوديتين

ريابكوف: الولايات المتحدة تعرض عضلاتها أمام روسيا وإيران في سوريا

ريابكوف: الولايات المتحدة تعرض عضلاتها أمام روسيا وإيران في سوريا
الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، إن واشنطن تعرض عضلاتها أمام موسكو وطهران على الأراضي السورية، وهي عبارة عن تهديدات وابتزازات.

العالم - سوريا 

ويحسب موقع "سبوتنيك" تابع سيرغي ريابكوف: "للأسف، يتم تجاهل كل هذه التحذيرات والإشارات. ويعرض الزملاء الأمريكيون عضلاتهم من جديد ويخاطبون المجتمع الدولي والدول الضامنة، أنا أقصد روسيا وإيران، بلغة التهديدات وإشارات الابتزاز".

وأشار ريابكوف إلى أن بعض العواصم الغربية لم تتخل بعد عن سيناريو الاستفزاز العسكري في سوريا، مشددا على أن موسكو ستعمل على الحيلولة دون ذلك، وأكد على تجهيز الإجراءات الوقائية والاستعدادات لأي عمل من جانب الولايات المتحدة منذ وقت طويل.

ووفقا لأقواله فإن موسكو ترى في سلوك الولايات المتحدة تزايد اللحظات المثيرة للقلق.

وختم ريابكوف قوله إن "هذا أحد مظاهر هذا النوع من النهج المدمر، الذي يصب في صالح الإرهابيين ويؤدي إلى مزيد من التعقيدات في الوضع في سوريا والشرق الأوسط، وتدهور آفاق تطبيع الوضع هناك".

روابط ذات صلة

أهداف واشنطن في سوريا يكشفها وليد المعلم

ارهابيو سوريا يمتلكون القدرة على إنتاج الاسلحة السامة

المعابر بين سوريا ولبنان تعود الى سابق عهدها 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مركز المصالحة: معلومات عن بدء تصوير محاكاة استفزاز كيميائي بإدلب لاتهام الجيش السوري

صالحي: نأمل أن يبقی الاتفاق النووي وإلا فإن ردنا سيكون أقوی

عون: قرار ترامب بحق الاونروا بداية فرض توطين للفلسطينين

ريابكوف: الولايات المتحدة تعرض عضلاتها أمام روسيا وإيران في سوريا

عراقجي يؤكد على الحفاظ على الامن والاستقرار في افغانستان

الكشف عن تفاصيل هدية حليمة بولند.. والسعودية تعتقل مقدمها!

جهانغیری: القطاع الخاص هو المحرك للإقتصاد الایراني

سرقة مجوهرات لأميرة سعودية تقدر بمبالغ خيالية!

"بن سلمان" .. بداية لنهاية آل سعود ؟!

في يوم مكافحته.. ضحايا الانتحار تتزايد عربيا!

بالزيتون تفادي الالتهابات والسرطان..كيف تختاره؟!

أي صورة يريدها الأمير بن سلمان للسعودية؟ المصري الذي افطر مع سعودية.. غزل بالأسد أم مُعاداة لتميم؟!

التكنولوجيا تغير العالم خلال عقدين!

مغربية تضرم النار في جسدها لسبب غريب!!

قرار محكمة أميركية فصل آخر من العداء لايران

واشنطن تدين هجمات إيران على مواقع المسلحين في كردستان العراق

عريقات: قدمنا شكوى بالجنائية الدولية بشأن جرائم "إسرائيل"

المحكمة الجنائية الدولية ترد على تهديدات بولتون

قتلى وجرحى في هجوم انتحاري يستهدف تجمعا احتجاجيا شرقي أفغانستان

ماذا يحدث بين امريكا والنيجر ؟!

الأکثر مشاهدة