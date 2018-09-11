مسؤول روسي يكشف عن احتمال لقاء ترامب وبوتين في باريس

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وقال أوشاكوف مجيبا عن سؤال بشأن خطط بوتين لزيارة باريس: "لا توجد بعد مثل هذه الخطط، هناك دعوة لزيارة باريس، ويجري النظر فيها".

وفي حديث حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب في باريس، أكد أوشاكوف أنه "سمع بأن ترامب قبل الدعوة"، مضيفا "أما نحن فلا زلنا ندرسها، لأنه لا زال أمامنا وقت".

هذا وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في الأول من الشهر الجاري، أنه يبقى من غير المعروف ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيشاركان في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وأنه من السابق لأوانه الحديث عن محادثات للزعيمين في العاصمة الفرنسية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، وناقشا خلالها اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.