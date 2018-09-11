الإحتلال يرحب بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن‎

العالم - فلسطين

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن توجه الفلسطينيين، إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ورفضهم التفاوض مع "إسرائيل" والإدارة الأمريكية، لا يدفعان بالسلام قدما.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت رسميا، أمس الاثنين، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة، بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما، يتم تمديدها، قبل اتخاذ قرارها بإغلاق المقر.

ويرفض عباس التعاطي مع إدارة ترامب منذ قرارها، في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس المحتلة، عاصمة "لإسرائيل"، ثم نقل السفارة الأمريكية، من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في 14 مايو الماضي.