البث المباشر
موانئ دبي تعلن إنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية في نزاعها مع جيبوتي
صائب عريقات: المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن جرائم الحرب، والسياسات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق لتهجير السكان والتطهير العرقي
جون بولتون: المحكمة الجنائية الدولية تهدد سيادة الولايات المتحدة ولن نتعاون معها أو ننضم إليها
الدفاع الروسية: وصول فرق تصوير لقنوات إعلامية شرق أوسطية وقناة أمريكية إلى مدينة جسر الشغور لتصوير الهجوم الكيميائي المزعوم
الاتحاد الأوروبي يعبر عن مخاوفه الكبيرة من الاعتقالات الأخيرة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية
مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان في أول خطاب لها أمام مجلس حقوق الإنسان تبدي قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين
وزارة الدفاع الروسية: بدء تصوير محاكاة استفزاز مزعوم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل الإرهابيين في مدينة جسر الشغور بريف إدلب لاتهام الجيش السوري
الخارجية التركية: اغلاق واشنطن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يعكس فقدان حياديتها في عملية السلام بالشرق الأوسط
وزارة الدفاع الروسية: بدء تصوير محاكاة استفزاز مزعوم باستخدام السلاح الكيميائي من قبل الإرهابيين لاتهام الجيش السوري
مراسل العالم : سلاحا الطيران والمدفعية نفذا رمايات مركزة ضد مقار وتحصينات إرهابيي داعش في منطقة تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم

الإحتلال يرحب بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن‎

الإحتلال يرحب بإغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن‎
الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

رحبت الكيان الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة، إغلاق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، في واشنطن.

العالم - فلسطين

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن توجه الفلسطينيين، إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ورفضهم التفاوض مع "إسرائيل" والإدارة الأمريكية، لا يدفعان بالسلام قدما.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت رسميا، أمس الاثنين، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد الاحتلال.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة، بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما، يتم تمديدها، قبل اتخاذ قرارها بإغلاق المقر.

ويرفض عباس التعاطي مع إدارة ترامب منذ قرارها، في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس المحتلة، عاصمة "لإسرائيل"، ثم نقل السفارة الأمريكية، من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في 14 مايو الماضي.

 

روابط ذات صلة

الخولي: القرار الأمريكي بغلق مكتب منظمة التحرير يضرب عملية السلام

الحكومة الفلسطينية: إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن بمثابة إعلان حرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو.. لأول مرة: المدفعية وسلاح الجو المسير اليمني في عملية مشتركة

محطات الطاقة الصحراوية قد تزيد الأمطار وتحول الصحراء إلى أرض خضراء!

الكرملين: لا نأخذ على محمل الجد تقارير إعلامية حول هذه القضية..

شاهد بالفيديو.. تبديل راية قبة الامام الرضا، ايذاناً بعزاء الحسين(ع)

اجتماع عسكري يضم قادة من مصر وقطر

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: علی الحكومة العراقية واقليم كردستان تسليم الارهابيين لايران

هذا البلد العربي من أكثر البلدان طلبا للجوء في بلجيكا

عطوان: سيناريو استخدام الكيماوي في إدلب بات جاهزاً.. والجميع يكتم أنفاسه تحسباً للمواجهة..

شركة التنقيب الروسية لن تنسحب من ايران

جيبوتي تباغت الإمارات وتعلن تأميم ثلثي محطة "دوراليه"

الجيش السوري يواصل تقدمه بعمق الجروف الصخرية في تلول الصفا

مسؤول روسي يكشف عن احتمال لقاء ترامب وبوتين في باريس

ظریف يغرد: الوقاحة الأميركية ليس لها أي حدود

تغيير لون الأظافر يدل على إصابة الإنسان بأمراض خبيثة!!

روسيا والصين تؤيدان استخدام العملات الوطنية

مصر تعلن عن وظيفة شاغرة بمواصفات عالمية!

مركز المصالحة: معلومات عن بدء تصوير محاكاة استفزاز كيميائي بإدلب لاتهام الجيش السوري

صالحي: نأمل أن يبقی الاتفاق النووي وإلا فإن ردنا سيكون أقوی

عون: قرار ترامب بحق الاونروا بداية فرض توطين للفلسطينين

ريابكوف: الولايات المتحدة تعرض عضلاتها أمام روسيا وإيران في سوريا

الأکثر مشاهدة