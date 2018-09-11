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أبو الغيط: نرفض تفريغ التفاوض من مضمونه بإبعاد القدس و"اللاجئين" عن الطاولة

أبو الغيط: نرفض تفريغ التفاوض من مضمونه بإبعاد القدس و
الثلاثاء ١١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "العرب والفلسطينيون لم يرفضوا التفاوض ما نرفضه اليوم هو تفريغ التفاوض من مضمونه بإبعاد القدس وقضية اللاجئين عن الطاولة".

العالم - فلسطين

وقال أبو الغيط في كلمته باجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس لوزراء خارجية جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء "ثمة رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الأمريكية من محتواها التاريخي والسياسي والإنساني وفقا لسبوتنيك.

وأشار أبو الغيط إلى أنه "ماذا يتبقى من القضية الفلسطينية إذا أٌبعدت قضايا القدس المحتلة واللاجئين من على طاولة المفاوضات".

وأضاف أبو الغيط "اليوم يجرى يتم نعت القيادة الفلسطينية بالتعنت ويقولون إنها ترفض صفقة لم تعرض عليها بعد".

وتابع أمين جامعة الدول العربية "لم يرفض العرب والفلسطينيون التفاوض، ما نرفضه اليوم هو أن يفرغ التفاوض من مضمونه".

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