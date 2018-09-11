العالم - فلسطين

وقال أبو الغيط في كلمته باجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس لوزراء خارجية جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء "ثمة رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الأمريكية من محتواها التاريخي والسياسي والإنساني وفقا لسبوتنيك.

وأشار أبو الغيط إلى أنه "ماذا يتبقى من القضية الفلسطينية إذا أٌبعدت قضايا القدس المحتلة واللاجئين من على طاولة المفاوضات".

وأضاف أبو الغيط "اليوم يجرى يتم نعت القيادة الفلسطينية بالتعنت ويقولون إنها ترفض صفقة لم تعرض عليها بعد".

وتابع أمين جامعة الدول العربية "لم يرفض العرب والفلسطينيون التفاوض، ما نرفضه اليوم هو أن يفرغ التفاوض من مضمونه".