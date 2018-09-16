محاكمات رموز نظام مبارك مستمرة.. ما دلالاته؟

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فى 7 إبريل من عام 2013 أمر النائب العام بحبس الرئيس الأسبق حسنى مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للإنفاق على القصور الرئاسية.

وأرسلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى ملف قضية 'القصور الرئاسية' إلى محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نبيل صليب لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم. وذلك بعد أن أحالت نيابة الأموال العامة العليا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال للمحاكمة الجنائية وآخرين بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور الرئاسية.

فى 21 مايو الماضى فضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى القضية، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.

قبول الطعن

وقبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد قبول نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال.

إخلاء سبيل نجلى مبارك

وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بضمان محل إقامتها على ذمة قضية قصور الرئاسة.

إعادة سجن علاء وجمال نجلي مبارك

اعتقلت السلطات المصرية يوم أمس، خمسة أشخاص من بينهم نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة " التلاعب بالبورصة".

ووفقاً لمصدر قضائي، اتهم جمال وعلاء مبارك وثلاثة آخرين بحيازة غالبية أسهم عدة بنوك من خلال شركات وهمية ودون ابلاغ البورصة كما يفرض القانون.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة بالقبض على علاء وجمال مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".وكان ينظر لجمال مبارك على أنه خليف والده في الحكم، أما شقيقه علاء فكان بعيدا عن الشأن السياسي لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلا علاقات والده.

قد تم توقيفهما عام 2011 في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي عدة مرات قبل الافراج عنهما قبل ثلاث سنوات.لكن مبارك الذي تمت تبرئته في مارس 2017 من قضية قتل متظاهرين، لازال تحت التحقيق في قضية فساد.

البورصة المصرية تمنى بخسائر قوية

منيت البورصة المصرية بخسائر قوية في تعاملات، اليوم الأحد، وذلك بعد أنباء احتجاز نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

ويواجه كل من جمال و علاء مبارك بالإضافة إلى محمد حسنين هيكل وياسر الملواني اتهامات بـ التلاعب في البورصة المصرية.

ومنيت البورصة المصرية اليوم بخسائر قوية للمؤشر الرئيسي EGX 30 بلغت نسبتها 2.22%، إلى 14968 نقطة.

وجاءت هذه التراجعات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

ومنيت أسهم المجموعة المالية هيرمس بخسائر بنحو 6%، فيما خسر سهم شركة القلعة أكثر من 6.2%.

أول تعليق لعلاء مبارك بعد أمر القبض عليه

بعد وقت قصير من صدور حكم بسجنه مع شقيقه جمال كتب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق تغريدة على تويتر تحدث فيها عن صدور الحكم وشكر من ساندوه.

وغرد علاء قائلا:» الحمد والشكر لله علي كل حال،أمر بحبسنا مرةأخري في قضية البورصة وإن شاء الله وبإذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا . يارب».

أثار قرار إعادة سجن علاء وجمال نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على ذمة قضية التلاعب في أموال البورصة، الكثير من التكهنات.

ويعتقد البعض أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما زال يشك في ولاء الأحزاب الموجودة التي تم تأسيسها على أنقاض الحزب الوطني المنحل، مؤكدين أن فكرة الخيانة حاضرة بقوة في عقلية السيسي والذي لا يثق في موقف هذه الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية، إذا ما قرر تعديل الدستور لمد فترات الرئاسة.