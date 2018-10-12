ايران ترى ان اتهامات اميركا الواهية لاتستحق الرد

العالم - ايران

وقال رئيس المحكمة انه سيبلغ الجانبين بالموعد النهائي لقراءة الحكم.

وكانت جلسات هذه المحكمة بدأت منذ الاثنين 8 تشرين الاول /اكتوبر واستمرت اربعة ايام.

يُذكَر بأنّ معاهدة الصداقة التي اُبرمت عام 1955 بين طهران وواشنطن، تنص على لجوء البلدين الى محكمة لاهاي الدولية عند عدم نجاحهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينهما والواردة في بنود المعاهدة.

وقد نجحت الجمهورية الاسلامية الايرانية في الثالث من تشرين الاول /اكتوبر هذا العام في انتزاع قرار لصالحها من هذه المحكمة الدولية يُزيل الحظر عنها في قطاع الدواء والمواد الغذائية والأجهزة الطبية وقطاع الطيران فيما اعلنت اميركا بعدها قرارها بالانسحاب من المعاهدة.