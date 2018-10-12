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محافظ البنك المركزي: دعم السلطات الثلاث شرط اساس لاجتياز المشاكل

محافظ البنك المركزي: دعم السلطات الثلاث شرط اساس لاجتياز المشاكل
الجمعة ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر محافظ البنك المركزي الایراني عبدالناصر همتي دعم السلطات الثلاث للبنك المركزی بانه الشرط الاساس للعبور من المشاكل.

العالم - ايران

وفي تغریدة له على احد مواقع التواصل الاجتماعي اشار همتي الى اجتماع السلطات الثلاث حول القضایا الاقتصادیة بحضور قائد الثورة الاسلامیة یوم الاربعاء من الاسبوع الماضي وكتب، ان سماحة قائد الثورة الاسلامیة اكد على ضرورة اتخاذ التدابیر والقرارات الجادة والعملانیة لحل المشاكل الرئیسة الخمس لاقتصاد البلاد.

واضاف، ان 3 من المشاكل الخمس اي مشاكل النظام المصرفي والسیولة النقدیة والتضخم تاتي في اطار مسؤولیات البنك المركزي ولو اضفنا موضوع العملة الاجنبیة الى ذلك سندرك الدور الحساس لمسؤولیة البنك المركزي واهمیة اجراءاته وبرامجه في تنفیذ اوامر قائد الثورة.

واكد همتي ، ان مواكبة اعضاء الحكومة في تنفیذ سیاسات البنك المركزي والدعم من السلطتین الاخریین، شرط اساس للعبور من المشاكل.

واضاف، ان لنا برامج محددة للسیطرة وتوجیه السیولة النقدیة وابطاء وتیرة ارتفاع التضخم ومن ثم خفضه تدریجیا وتصنیف مشاكل النظام المصرفي المتشابكة حسب الاهمیة واخذ التراخیص اللازمة لاصلاحه التدریجي وتبدیل الشبكة المصرفیة الى محرك لتوفیر فرص العمل والانتاج خاصة تنظیم سوق العملة الاجنبیة والتحرك في مسار السعر المتوازن للعملة الاجنبیة في ضوء ظروف البلاد الاقتصادیة وسنقوم بتفعیلها وتنفیذها عبر التشاور مع خبراء الاقتصاد والمصارف والعملة الصعبة.

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