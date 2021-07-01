بروفيسور بريطاني يتحدث عن دعم ابن سلمان لمحاولة الإنقلاب في الأردن

العالم-السعودية

وقال البروفيسور البريطاني أنه من دون مناسبة وكأنه سقط من الفراغ، حط وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الأردنية عمّان ليعلن دعم بلاده للملك الأردني عبدالله الثاني وأن السعودية بعيدة عن أي أقاويل تتهمها بالتورط في مؤامرة الإنقلاب على الملك الأردني.

هذا الزيارة المفاجئة كما يرى Rogan ليست إلا اعترافاً ضمنياً بتورط السعودية في مؤامرة الإنقلاب لأن هذا ما تفعله الرياض في الشرق الأوسط عموماً.

وأضاف: صفقة ابراهيم التي كان يُبرمها ترامب كانت بالنسبة للملك عبدالله الثاني خطّاً أحمراً ولا يمكن تمريرها بأي حال، وهذا ما وضع الملك عبدالله كعقبة أمام تحقيق السعودية للإتفاقية التي كان ابن سلمان حريصاً على تنفيذها حيث كان يرى أن ذلك من مصلحة المملكة.

كما نعلم، فإن ابن سلمان بشكل خاص لا يتردد أبداً في زعزعة الإسمترار في المنطقة إذا كان ذلك يخدم المملكة من وجهة نظره.

لذلك عندما نتحدث عن التحول لما بعد عهد ترامب الذي رحل، و نتنياهو الذي تم استبداله الآن، يبرز سؤال حول تأثير ذلك التحول على السعودية مع سياسة ابن سلمان المستمرة بهذا الإتجاه، خصوصاً وأن لإبن سلمان سجل حافل في زعزعة استقرار المنطقة، ويظهر لنا أن ابن سلمان مستعد لتدمير المنطقة لمصلحته.

*الواقع السعودي