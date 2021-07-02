الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
١٠:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. إسقاط تمثالين للملكتين فيكتوريا وإليزابيث في كندا

الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أسقط متظاهرون تمثالين للملكة فيكتوريا والملكة إليزابيث الثانية في كندا وسط موجة متصاعدة من الغضب أثارها اكتشاف قبور مجهولة تعود لأطفال من السكان الأصليين كانوا نزلاء مدارس داخلية.

العالم - الأميركيتان

وقع الحادث في مدينة فينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا وسط البلاد، في يوم كندا وهو احتفال سنوي في الأول من يوليو في ذكرى إعلان الاتحاد الكندي عام 1867.

وقامت مجموعة من المتظاهرين الذين احتشدوا أمام مبنى المجلس التشريعي في المدينة وكانوا يرتدون قمصانا برتقالية تكريما لذكرى أطفال السكان الأصليين الذين تم إرسالهم إلى المدارس الداخلية سيئة السمعة في البلاد، برش تمثال الملكة فيكتوريا وقاعدته بالطلاء الأحمر وتركوا لافتة كتب عليها "كنا أطفالا ذات مرة. أحضروهم إلى البيت".

كما تم إسقاط تمثال أصغر للملكة إليزابيث الثانية على الجانب الشرقي من الساحة. وينظر البعض في كندا للعائلة الملكية البريطانية على أنها تمثل التاريخ الاستعماري للبلاد.

روابط ذات صلة

العثور على رفات 182 شخصا قرب مدرسة سابقة في كندا

شاهد: كندا تعيش صدمة حالياً.. فماذا اكتشفت؟

الثانية في كندا.. العثور على مقبرة جماعية بموقع مدرسة سابقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقابة الصحفيين في تونس تدين الاعتداء على النائبة عبير موسي

الأمم المتحدة تدرج الإمارات على القائمة السوداء لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

ميركل تزور بريطانيا في رحلة وداعية

جون كيري يزور موسكو لبحث موضوع المناخ

العامري: مسؤوليتنا التاريخية إخراج القوات الامريكية من العراق

اللون يحدد فائدة الفواكه والخضروات والثمار