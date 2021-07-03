أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 03 يوليو2021

ابرار ..

غارات جوية سعودية وحشية على مدينة صعدة اليمنية توقع عشرة قتلى والعديد من الجرحى

اطلاعات ...

القوات الامريكية تخلي قاعدة باغرام الجوية الضخمة بافغانستان وتسلمها للقوات الحكومية

اعتماد..

هرب الجنود الامريكيين في جنح الظلام من قاعدة باغرام الجوية في افغانستان

جوان..

لافروف .. الغرب يحاول في مباحثات فيينا فرض اتفاق نووي تم تغييره على ايران

ايران...

مجلس الامن الدولي يدعم احياء الاتفاق النووي مؤكدا عدم وجود بديل له

آفتاب يزد ...

العثور على ثالث قبر جماعي لاطفال السكان الاصليين بكندا

آرمان ملي ..

رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الافغاني ... بقاء ووجود افغانستان بات في خطر محدق

كيهان ..

الجيش الباكستاني يقول " لا " كبيرة لاي تواجد عسكري امريكي في الاراضي الباكستانية

عصر ايرانيان ..

تحالف الفتح في العراق يؤكد ان اخراج المحتلين الامريكيين مسؤولية تاريخية

رسالت ..

موقف ادارة بايدن في مباحثات فيينا استنساخ لسياسة ادارة ترامب

سياست روز ..

كندا ووصمة عار الابادة العرقية .. العثور على ثالث قبر جماعي لاطفال السكان الاصليين

جمهوري اسلامي ..

موقع امارات ليكس يتحدث عن منح الجنسية الاماراتية لخمسة الاف "اسرائيلي" خلال 3 اشهر

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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سياست روز ..

وجهت صحيفة سياست روز انتقادات صريحة للسلطة الفلسطينية وكتنبت في مقالها، عدم الاتعاظ بالتجارب...هناك تساؤلات جدية عن دوفع رئيس لسلطة الفلسطينية محمود عباس من وراء اعطاء الضوء الاخضر لقوى الامن الفلسطينية لتصعيد القمع ضد اية اجواء تأييد للمقاومة , هذا التصعيد الذي بلغ حد تعرض الناشط نزار بنات للضرب المبرح على يد الشرطة الفلسطينية خلال اعتقاله وفقدانه لحياته اثرها .

في الواقع ترهن السلطة الفلسطينية بقاءها, باستمرار مسار التسوية رغم كونه رهان اثبتت التجارب مدى خطأه وفشله ومن هذا المنطلق تحاول السلطة الفلسطينية بتصعيد القمع اخماد روح المقاومة التي تأججت بشكل اكبر بعد انتصار الفصائل بحرب غزة, كما تحاول اثارة قلاقل في غزة ايضا لشغل المقاومة لصالح الكيان الغاصب , ولكن التجارب اثبتت عقم هذه الممارسات ايضا.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها، واشنطن ومواصلة الضغوط على اسلام آباد.. على الرغم تأكيدات المسؤولين الباكستانيين رفضهم السماح باقامة اية قواعد عسكرية امريكية في الاراضي الباكستانية ..

تواصل امريكا ضغوطها باشكال مختلفة على اسلام اباد لدفعها للتراجع وقبول اقامة قواعد ومراكز مراقبة امريكية بباكستان.

ويبدو ان ادارة بايدن تحاول اثارة مخاوف باكستان من سيناريو يقول ان تغير المعادلات والمناخات بافغانستان سيحمل اخطارا كبيرة على باكستان بانتعاش داعش والقاعدة وتاثر جماعات متشددة بالداخل الباكستاني بذلك.

ولكن لباكستان رايها الخاص لحد الان على الاقل من ان اي تواجد عسكري امريكي ومهما كانت مبرراته بشأن افغانستان سيفجر الداخل الباكستاني في ظل رفض القوى والتيارات السياسية والقواعد الشعبية.

كيهان ..

نقلت صحيفة كيهان عن موقع " امارات ليكس " الخاص بكشف خفايا المواقف والسياسات بالامارات, خبرا يتحدث عن، منح الامارات الجنسية للالاف من الصهاينة.. وجاء في تقرير الصحيفة .. في خبر صادم نشره موقع " امارات ليكس " اعطت السلطات الاماراتية الجنسية لنحو خمسة الاف " اسرائيلي " خلال الاشهر الثلاثة الماضية بذريعة تشجيع الاستثمار الاجنبي.

وحسب هذا الموقع , اجرت الامارات تعديلات على قانون منح الجنسية بعد اعترافها بالكيان الصهيوني خلف مبرر ايجاد تسهيلات كبيرة للمستثمرين الاجانب.

وحسب هذا الموقع ايضا كان واضحا منذ البداية ان الهدف الحقيقي هو توطيد العلاقات مع هذا الكيان.

ونوه الموقع الى ان امارتي دبي وابوظبي فرضتا هذه التعديلات.

ابتكار ...

صحيفة إبتكار كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان، لماذا لم تمدد ايران الاتفاق مع الوكالة الدولية ؟.. في البداية لابد من القول بأن اتفاق المراقبة المبرم بين ايران والوكالة الدولية الدولية هو اتفاق طوعي من قبل ايران ولا يرتبط بالاتفاق النووي , ارادت ايران من خلاله تاكيد حسن نواياها وازالة تلك الشكوك المفبركة التي تثيرها قوى غربية بشأن برنامجها النووي .

ايران مددت الاتفاق بعد انتهاءه مرتين لتحفيز هذه الوكالة والاطراف المعنية بالاتفاق النووي للتحرك لالغاء الحظرالمفروض عليها وبعبارة اخرى ارادت ايران بتمديد هذا الاتفاق مرتين اعطاء فرصة لمباحثات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي لرفع الحظر الامريكي , لكن عدم تحقيق المباحثات لهذا الهدف دفع بلادنا للامتناع عن تمديد الاتفاق وعسى ان تتحرك المفاوضات بالاتجاه الصحيح.

ابرار..

في الشأن النووي ايضا نشرت صحيفة ابرار تقريرا ينقل عن وزير الخارجية الروسي قوله ان، الغرب يحاول فرض اتفاق نووي باضافات، على ايران .. وحسب التقرير وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقادات صريحة للقوى الغربية المشاركة في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي.

الوزير لافروف قال بصراحة الغرب يتحرك لاقحام قضايا اضافية لا ترتبط بالموضوع النووي بالاتفاق النووي.

ويرى لافروف ان امريكا انتهكت القانون الدولي وقرار مجلس الامن بانسحابها من عضوية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد, مضيفا بانه من المفروض ان تكف وحليفاتها الاوروبيات عن طرح اية شروط وعن اقحام اية قضايا اضافية اذا ماارادت العودة لعضوية هذا الاتفاق ثانية .

آفتاب يزد ...

نشرت صحيفة آفتاب يزد مقتطفات لاراء خبير في الشؤون الافغانية ونقلت عن هذا الخبير قوله، استخفاف امريكا بغني عزز قدرة طالبان.. وجاء في هذه المقطفات... حركة طالبان تتحرك ميادنيا بشكل مدروس ومنسق تماما لفرض سطرتها وهيمنتها على افغانستان مستفيدة من حالة الانهيار في معنويات الجيش الافغاني وحكومة كابول لتحقيق تقدم ميداني سريع.

ان الاحداث الساخنة بالساحة الافغانية متاثرة باجواء الانسحاب الامريكي الذي يشبه الفرار وباتفاق الدوحة بين امريكا وطالبان.

ان طالبان ادركت خلال مفاوضات الدوحة مع امريكاان الاخيرة فقدت عمليا اهتمامها بافغانستان الامر الذي زاد عزم الحركة على الحسم وضاعف من عزمها, استخفاف بايدن بالرئيس الافغاني بواشنطن بقوله ان مستقبل افغانستان بيد الافغان بعبارة تعني " لا يهمنا ما الذي سيحدث ببلادك " ناسيا تركة بلاده السوداء بافغانستان.