صحة الاحتلال: ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من كورونا

العالم - الاحتلال



وبحسب بيانات صحة الإحتلال، بلغ عدد الإصابات النشطة 2455، منها 35 إصابة خطيرة و17 مصابا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت خلال الثلاثة أسابيع الماضية حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات في فلسطين المحتلة منذ بداية الجائحة 6429 حالة وفاة.



وأشارت إلى أنها وسعت من دائرة الفحوصات لاكتشاف كورونا، معربة عن قلقها حيال الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة، وكذلك تسجيل المزيد من الإصابات بالفيروس، وتشخيص عشرات من تواجدوا بالخارج بإصابتهم بالطفرة الهندية.



وقد استبعدت حتى الآن تقدير حجم الموجة الحالية من الإصابة والعدوى.