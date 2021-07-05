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عشيرة عراقية تهدد فرنسا

عشيرة عراقية تهدد فرنسا
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

هددت عشيرة عراقية، بإغلاق القنصلية الفرنسية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار احتجاجاً على "إساءة" القنصل لها.

العالم - العراق

وقال شيخ عام عشائر الحسينات بمحافظة ذي قار، قيصر ال عجيل الحسيناوي، إن "القنصل الفرنسي، عادل الكنزاوي، يمارس دور القوات المحتلة بتفكيك اللحمة العشائرية بالمحافظة، ولاسيما مع قبيلة الحسينات.

وأضاف أن "القنصل اتهم في أكثر من مجلس بعدم وجود أصل لقبيلة الحسينات وأنها مجرد تجمع"، معتبراً بأن "القنصل الكنزاوي تجاوز كل الحدود المسموحة لعمله بالمحافظة وتدخل في شأن لا يعنيه إطلاقا".

ولفت الحسيناوي، إلى ان أفراد قبيلته ما يزالون في اجتماع مستمر لاتخاذ الخطوات اللازمة والتي ستبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة، وأبرزها التظاهر أمام مبنى القنصلية الفرنسية وإغلاقها، لعدم تقديم القنصل اعتذاراً للقبيلة.

وأردف بأن القبيلة ستسعى كذلك للقاء السفير الفرنسي ببغداد ونقل الشكوى للحكومة الفرنسية ضد القنصل.

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