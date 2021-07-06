من ينقذ لبنان من خطر الانهيار؟ والمقاومة العراقية تواجه الوجود الاميركي

العالم- خاص بالعالم

ودعا المجتمعَ الدولي والدولَ الصديقة الى انقاذِ اللبنانيين من الموت. هذا واكد سياسيون في الاتحاد الاوروبي انهم يعكفون على إعداد عقوبات محتملة ضد مسؤولين لبنانيين، يحملونهم مسؤولية أزمة البلاد الحالية، امر دفع خبراء سياسيون للتحذير من تداعيات فرض العقوبات.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. تواصل فصائل المقاومة العراقية استهداف المصالح الاميركية الحيوية في العراق ومنها ضرب ارتالها وقواعدها وسفارتها في بغداد ثأرا للقصف الاميركي لقواعد الحشد الشعبي على الحدود السورية.

من جهته قالَ الأمينُ العام لكتائبِ سيدِ الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي إنّ الكتائبَ تريدُ تنفيذَ عمليةٍ انتقامية مشددا على أنّ العملية قد تكونُ براً أو بحراً أو جواً مشيراً إلى إن المقاومة قادرة على الوصول إلى القوات الأميركية على الحدود السورية والكويت والسعودية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.