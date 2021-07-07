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ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا المثيرة

ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا المثيرة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

تأهلت إيطاليا إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 على إسبانيا، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في استاد ويمبلي، يوم الثلاثاء.

العالم- منوعات

وأحرز جورجينيو ركلة الجزاء الحاسمة ليقود منتخب بلاده للتأهل للمباراة النهائية.

وضربت إيطاليا موعدا في النهائي يوم الأحد المقبل في ويمبلي مع الفائز من مباراة الدنمارك وإنجلترا غدا الأربعاء، في المواجهة الثانية لقبل النهائي.

وتأخرت إسبانيا بهدف فيدريكو كييزا بعد مرور ساعة من البداية، لكن البديل ألفارو موراتا أدرك التعادل في الدقيقة 80، ليلغي هدف التقدم لإيطاليا من هجمة مرتدة.

وكانت إسبانيا الأفضل في الشوط الأول ومعظم الثاني، وأهدر داني أولمو وسيرجيو بوسكيتس وميكل أويارزابال عدة فرص جيدة.

ورغم ذلك تقدمت إيطاليا إثر هجمة مرتدة بدأت بواسطة الحارس جيانلويجي دوناروما، لتنتهي عند كييزا الذي دخل المنطقة من الناحية اليسرى وأطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي الوقت الذي بدت فيها إيطاليا قادرة على الصمود، نجح موراتا الذي غاب عن التشكيلة الأساسية بعد عروض سيئة وأهدر ركلة ترجيح، في إدراك التعادل قبل عشر دقائق من النهاية ليفرض على فريقه خوض شوطين إضافيين للمباراة الثالثة على التوالي.

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ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا المثيرة

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