طهران: نخصّب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة لأغراض سلمية بحتة

العالم-إيران

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تخصيب بلاده اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة يتم لأغراض سلمية بحتة ولاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث.

وأضاف أن إنتاج معدن اليورانيوم يطابق الآليات المعمول بها ويتم بعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع: "على عكس مزاعم الدول الأوروبية الثلاث، فإن إنتاج معدن اليوارينوم للاستخدام السلمي وصناعة الأدوية لا يتعارض مع التزامات معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي واتفاق الضمانات".

وتابع: "الدول الأوروبية تعتبر إنتاج إيران معدن اليورانيوم انتهاكا للاتفاق النووي في وقت لم تتجاوز التزامات هذه الدول في الاتفاق التصريحات، بل وتماشت مع الضغوط الأمريكية على طهران".

وأكد أن طهران مستعدة للتراجع عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأي طرف أن يأمل التزام طهران بالاتفاق النووي من جانب واحد وهي تحت أشد العقوبات الأمريكية والأحادية".

وأوضح أنه في حال التوصل إلى تفاهم في مفاوضات فيينا ستعود إيران إلى إجراءات الشفافية وعمليات التفتيش وتطبيق البروتوكول الإضافي.

وشدد على أن قلق الدول الأوروبية من عدم تطبيق ذلك في الوقت الراهن غير مبرر.

وذكر أن مواقف الخارجية الأمريكية تجاه خطوات طهران مرفوضة، وأن قلق واشنطن من الإجراءات الإيرانية نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض العقوبات.