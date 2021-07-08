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شاهد: أهداف زيارة الوفد البرلماني الإيراني لدمشق

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

حراك سياسي تشهده العاصمة السورية دمشق ضمن جولة مباحثات إيرانية بدأت، بوصول وفد من مجلس الشورى الإسلامي، بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية، وتمتين الأواصر الشعبية بين إيران وسوريا.

العالم - مراسلون

الوفد ضم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عباس كلرو، ويضم النواب أحمد حسین فلاحي، جعفر راستي، سید أحمد آوائي وفاطمة محمد بيكي.

استهل الوفد الإيراني زيارته إلى دمشق بلقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ورئيس مجلس الشعب حمودة صباغ في إطار بحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتوظيفها بشكل فعال لتحدي العقوبات والصعوبات التي تواجه البلدين.



الزيارات المتكررة للوفود الإيرانية وعلى اختلاف المستوى الدبلوماسي تثبت مدى قوة العلاقات بين البلدين، والتنسيق بجميع الأمور بما يخدم المنطقة واستقرارها، وإيجاد حلول تتغلب على الحصار الذي يعاني منه الشعبين‎.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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