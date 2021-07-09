الخلاف السعودي الاماراتي يطفو على مواقع التواصل

العالم - هاشتاغ

واثار هذا الموضوع تفاعل مواقع تواصل الاجتماعي وعبر رواد التواصل عن رأيهم حيال هذا الموضوع.

أما في فلسطين،أعاد الناشطون نشر وسم #أنقذوا_سلوان وحي البستان وسلوان ساحة حرب، مدينين عمليات هدم المنازل والمنشآت التي تقوم بها قوات الاحتلال في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، ومؤكدين أن ما يحدث في سلوان امتداد لعملية التهجير القسري للمقدسيين.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ " #تموز_المقاومه_اللاهب" تزامنا مع مواصلة المقاومة استهداف مصالح الولايات المتحدة ومنها ضرب الأرتال اللوجستية، وقواعدها وسفارتها في العراق.

فعلى وقع الصواريخ والطائرات المسيرة إستهدفت فصائل المقاومة الإسلامية بالعراق قاعدة الحرير العسكرية بمطار أربيل، والتي تتخذها قوات أميركية قاعدة لتمركزها في شمال العراق، اعقبها هجوم آخر وصف بالإعنف على الجناح الأميركي في قاعدة عين الأسد، والرسائل أقل ماتوصف من المتابعين بالواضحة لإخراج قوات الإحتلال من البلاد.

شكّل إخطار إثيوبيا لمصر ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة ضربة قوية لجهودها في محاولة حل الأزمة بالحوار والتفاوض، و إثناء أديس أبابا عن المضي قدما في عملية الملء الثانية، التي تحتجز كميات أكبر من المياه، ما يؤثر على حصة دول المصب.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع عبروا عن رأيهم فيه.