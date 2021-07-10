بالفيديو.. جائحة كورونا تهدد البشرية حول العالم

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ارقام قياسية يومية جديدة بأعداد الإصابات بكوفيد تسعة عشر سجلتها بعض الدول فيما شددت دول اخرى من اجراءات الإغلاق وتدابير الحجر الصحي الشامل لمواجهة الموجة الجديدة من السلالات المتحورة للفيروس لا سيما النوع المسمى بدلتا سريع الانتشار.

تونس وبعد اعلانها عن وضع كارثي وانهيار نظامها الصحي اثر الارتفاع الكبير لأعداد الوفيات والمصابين حظرت التنقل في العاصمة والولايات المجاورة. وفيما تحدثت وزارة الصحة عن مستوى إنذار مرتفع جدا ونسبة اشغال قصوى لأسرة الإنعاش والأكسجين ناهز معدل الإصابات على مدى الأسبوع الأخير سبعة آلاف إصابة يوميا فيما بلغ معدل الوفيات اليومي مئة واربعة عشر. وتعهدت دول عدة بارسال مساعدات لتونس لمواجهة الوضع الكارثي الذي سببته الجائحة.

الى روسيا التي اعلنت عن تسجيل أكبر عدد وفيات في يوم واحد منذ تفشي الجائحة وبلغ اكثر من سبعمئة وخمسين حالة وفاة في يوم واحد وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل اكثر من خمسة وعشرين الف حالة إصابة جديدة.

كذلك سجلت كل من ماليزيا وتايلند الواقعتين جنوب شرق آسيا ارقاما قياسية جديدة في حالات الإصابة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي بلغت ما يقارب من تسعة آلاف واربعمئة حالة يومية في كل من البلدين.

وليس بعيدا عن شرق آسيا حيث اعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة بلغ نحو الف واربعمئة حالة تقريبا معلنة عن تشديد القيود المفروضة إلى أقصى مستوى ممكن في سئول والمناطق المجاورة لأول مرة .

والى نصف الكرة الأرضية الجنوبي حيث سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية قفزة قياسية وأكبر زيادة يومية هذا العام في إصابات كورونا باستراليا بلغت خمسين حالة وحذرت السلطات من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني التي فرض عليها وعلى أكثر من خمسة ملايين شخص عزل عام صارم لمدة ثلاثة أسابيع.

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