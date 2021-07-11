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هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور

هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر اعلامية، بأن هجوما صاروخيا جديدا استهدف القاعدة العسكرية الامريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر بأن "هجوما صاروخيا عنيفا بعشرات الصواريخ استهدف الجناح العسكري الامريكي في قاعدة كونيكو النفطية".

واضافت أن "دوي صافرات الانذار سمع داخل قاعدة كونيكو العسكرية والتي تشغلها القوات الامريكية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية".

كما كشفت عن "تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي فوق منطقة معيزيلة شمال ديرالزور، عقب الهجوم الصاروخي مجهول المصدر على قاعدة كونيكو".

وكان التلفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق، اليوم الاحد، نقلا عن مصادر محلية بأن انفجارا كبيرا سمع دويه من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت بعض المصادر إن اربعة صواريخ أصابت القاعدة، فيما تحدث مراسل العالم عن تحليق مكثف للطيران الأميركي في سماء المنطقة عقب الانفجار.

واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم، وقال إن القوات الأمريكية شرقي سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية.

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