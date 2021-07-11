زيارة سلطان عمان للسعودية...الغرب وجماعة خلق الإرهابية

العالم - بانوراما

وشهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استدعاء الخارجية الايرانية السفيرة السلوفينية "كريستيا رادي" لإبلاغها باحتجاج طهران على مشاركة رئيس وزراء بلادها في اجتماع لزمرة خلق الإرهابية.



وارتكبت المنظمة الإرهابية الكثير من الجرائم بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى هذا اليوم، فكان الشعب الإيراني ضحية إرهاب هذه الزمرة التي تحتضنها بعض الدول الغربية مع علمها بحجم جرائمها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.