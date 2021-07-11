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نائب عراقي: استقرار العراق بات مرهونا بخروج الامريكان

نائب عراقي: استقرار العراق بات مرهونا بخروج الامريكان
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن كتلة الصادقون في مجلس النواب العراقي فاضل جابر، الاحد، أن استقرار العراق بات مرهونا بخروج القوات الأميركية، وطلب من الحكومة الإسراع بمطالبة انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

العالم-العراق

اكد النائب عن كتلة الصادقون فاضل جابر، الاحد، ان أي تواجد القوات الامريكية داخل الأراضي االعراقية يعني فقدان السيادة ورهن مصير استقرار البلاد من عدمه بتواجد تلك القوات، مبينا ان التواجد الأمريكي بعد القضاء على داعش لم يعد ضروريا.

وقال جابر وفقا لـ"المعلومة"، إن ”قرار مجلس النواب بالزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية ومنها الامريكية جاء كرد فعل على الاستهدافات التي طالت الحشد الشعبي وحادثة المطار اللتان تعتبران خرق واضح للسيادة العراقية من قبل الامريكان , فضلا عن تدخلهما في القرار السياسي والاقتصادي”.

وأضاف ان ”الوجود الأمريكي في ارضينا يعني استمرار حالة اللاستقرار ولذلك نطلب من الحكومة الإسراع بمطالبة انسحاب القوات الامريكية والأجنبية من العراق”.

وأوضح جابر، أن “الحاجة قد انتفت لتواجده بعد ان تم القضاء على داعش وتحرير المدن المحتلة من داعش وما تبقى من تلك الفلول فان قواتنا الأمنية كفيلة بمواجهتهم والقضاء عليهم تماما”.

وتبنى البرلمان العراقي في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020، قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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