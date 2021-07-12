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شاهد.. أفضل لاعب في 'يورو 2020'

الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

حصل حارس مرمى منتخب إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، على جائزة أفضل لاعب في نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي توج "الأتزوري" بلقبها.

العالم-رياضة


وصعد دوناروما منصة التتويج لتسلم الجائزة، وذلك بعد فوز منتخب بلاده باللقب للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نظيره الإنجليزي، بفوزه بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويعود الفضل في فوز إيطاليا في سلسلة ركلات الترجيح بالدرجة الأولى لدوناروما الذي تصدى لركلتي ترجيح، الرابعة والخامسة اللتين سددهما اللاعبان الإنجليزيان جادون سانشو وبوكايو ساكا على الترتيب.

كما تألق دوناروما (22 عاما) في التصدي لركلات الترجيح أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي للبطولة، وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى ضمن مرحلة المجموعات أمام كل من تركيا وويلز وسويسرا.

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