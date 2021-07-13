الجيش السوري يصد هجوما عنيفا لداعش جنوب غرب الرقة

العالم - سوريا

وقال المصدر إن عددا من المجموعات التابعة لجماعة داعش هاجمت بشكل متزامن، عند منتصف ليل الثلاثاء، نقاطا ومواقع للجيش السوري في بادية الرصافة بريف الرقة.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارت حول مسارات الهجوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا من داعش، بالإضافة إلى تدمير عدة دراجات نارية كانوا يستخدمونها في الهجوم.

وأوضح المصدر أن القتال أودى بحياة 3 عناصر في الجيش السوري كما أدى إلى إصابة 5 آخرين.

ويأتي هذا الهجوم الجديد من قبل "داعش" في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التمشيط التي بدأها الجيش السوري في مناطق بادية حماة وحمص والرقة، بحثا عن خلايا يعتقد أنها تابعة لهذه الجماعة الارهابية تنتشر في البادية السورية المتصلة مع منطقة التنف التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي.