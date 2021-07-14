إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين قرب مستوطنة يتسهار

العالم-فلسطين

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية لمعا أن عدد من المستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" أطلقوا النار بصورة مباشرة على المواطن مامون نصار 49 عاما وأصابوه بجروح في الرجل وذلك في منطقة القعدات جنوب مادما.

واضاف دغلس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المكان حيث تم نقل المواطن إلى مستشفيات الداخل للعلاج.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان راعي الأغنام مأمون أمين فايز نصار لم يحاول التسلل إلى مستوطنة يتسهار وإنما يقوم برعي أغنامه في منطقة مصنفة "B ".

وقام المستوطنون بمطاردته من أكثر من موقع ومنعه من الرعي منذ ساعات الصباح وفي نهاية الأمر قاموا بإطلاق النار عليه وقام جنود الاحتلال باعتقاله .

فيما زعم جيش الاحتلال أن الفلسطيني حاول طعن جنود وتم إطلاق النار عليه وإصابته في قدمه