4 أسرى فلسطينيين يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال

العالم - فلسطين

وأوضح النادي (غير حكومي)، في بيان أن الأسير محمد الزغير (34 عاما)، من مدينة الخليل (جنوب)، مضرب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري منذ ثلاثة أيام.

والاعتقال الإداري، حبس بأمر عسكري إسرائيلي، دون لائحة اتهام، لمدة تصل 6 شهور، قابلة للتمديد.

وذكر البيان أن الأسير الزغير ناشط حقوقي ضد الاستيطان الإسرائيلي، ومعتقل منذ أبريل/ نيسان 2020، وصدر بحقه 5 أوامر اعتقال إداريّ، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

والأسير الثاني هو سالم زيدات (40 عامًا) من بلدة بني نعيم، بمحافظة الخليل، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام.

واُعتقل زيدات في فبراير/شباط 2020، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر، وبعد انتهاء مدة حُكمه جرى تحويله إلى الاعتقال الإداريّ.

أما الأسير الثالث، فيدعى محمد منير اعمر (26 عامًا) من طولكرم(شمال)، ومعتقل منذ أكتوبر/ تشرين الأول2020، ودخل في الإضراب عن الطعام منذ أمس رفضا لاعتقاله الإداري.

كذلك، أعلن المعتقل مجاهد محمود حامد، أمس الاضراب المفتوح عن الطعام، لذات السبب، بحسب نادي الأسير.

وأشار النادي إلى أن "حامد"، من بلدة سلواد بمحافظة رام الله (وسط) معتقل منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه أمريّ اعتقال إداري مدتهما 6 شهور.

وحامد أسير سابق أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال وبعد عام وثلاثة شهور من الإفراج عنه أعاد الاحتلال اعتقاله إداريّا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلًا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.