شاهد: فاجعة الناصرية..من يحمل النشطاء المسؤول عنها؟

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وكتب شاهو القره داغي حول هذا الموضوع: "فاجعة_الناصرية وجميع الكوارث التي تحصل في العراق نتيجة طبيعية للافلات من العقاب، ولذلك هناك حملات ومسيرات واسعة للدفع باتجاه #إنهاء_الإفلات_من_العقاب وايقاف الفساد والجرائم التي تقع بحق العراقيين منذ 18 عام".

وعلق سامر السباهي: "هول الفاجعة في مستشفى الناصرية كشف هشاشة النظام السياسي القائم وفشل كارثي للحكومة الحالية بعد تشكيلها لجنة يترأسها لاعب كرة قدم للتحقيق في الحادث بدل ارسالها لجان امنية وفنية متخصصة غير سياسية وتوفير كل مستلزمات الحماية لها لكشف المتورطين".

وجاء في حساب: "لؤلؤة الشرق: "فاجعة مستشفى الخطيب تتكرر اليوم في ذي قار العشرات من مرضى كورونا يقتلون حرقا أو خنقا في المكان الذي يفترض انه الأكثر أمنا وسلامة المستشفيات في محافظات الجنوب والوسط بائسة ومتهالكة، والذريعة نقص التمويل".

وعلق محمد عبد الله: "لا أنفي المسؤولية عن الكاظمي ومن جاء به ومن يتزعم تلك الوزارات الفاشلة والتي أصبحت دكاكين تدر على اقتصاديات أصحابها لكن كل مصيبة وكارثة تحصل في البلد فتشوا عن أيادى العملاء وابناء السفارات أيضا وهذا ما أظهره السفير البريطاني ممثل الدولة الخبيثة في العراق".