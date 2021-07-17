شاهد .. فيروس كورونا يسرع انتشاره في العالم

العالم - كورونا

أرقام قياسية لا تزال تسجل في مختلف دول العالم، والاعداد الاجمالية في تزايد مستمر، من تايلاند شرق الارض، حيث سجلت رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، تجاوز العشرة آلاف إصابة، فضلا عن مئة وواحد واربعين حالة وفاة، ما يرفع العدد الاجمالي للاصابات إلى قرابة ثلاثمئة واثنين وتسعين اصابة، وثلاثة آلاف ومئتين واربعين حالة وفاة.. ما دفع السلطات إلى دراسة تشديد إجراءات مكافحة الفيروس، في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير للإصابات.

وزارة الصحة الهندية سجلت في بياناتها اليومية تسجيل أكثر من ثمانية وثلاثين ألف إصابة جديدة، وخمسمئة وستين حالة وفاة، ما رفع العدد الاجمالي إلى واحد وثلاثين مليون ستين ألف اصابة، وعدد اجمالي الوفيات الى اكثر من اربعمئة وثلاثة عشر ألف وفاة.

باريس قررت تشديد القيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول لمواجهة زيادة الإصابات. وبدءا من يوم الأحد، سيحتاج القادمون من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان ممن لم يتلقوا التطعيم إلى تقديم نتيجة اختبار للكشف عن كوفيد-19 بتاريخ لا يزيد عن 24 ساعة قبل السفر لدخول فرنسا

بيانات معهد روبرت كوخ الالماني للأمراض المعدية، كشفت تسجيل أكثر ألف وستمئة إصابة مؤكدة بالفيروس، واثنين وعشرين حالة وفاة، ما يرفع الاعداد الاجمالية إلى نحو سبعمئة وثلاثة واربعين ألفا واربعمئة اصابة، وواحد وتسعين ألفا وثلاثمئة وستين حالة وفاة.

أفريقيا، سجلت السنغال رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية للمرة الثالثة خلال أسبوع. بعد تسجيل نحو سبعمئة واربعين اصابة، في بلد سجل أكثر من تسعة واربعين ألف اصابة اجمالية، وأكثر من ألف ومئتي حالة وفاة، ما دفع الرئيس السنغالي ماكي سال إلى اعلان نيته اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لوقف زيادة اعداد الاصابات، مهددا بالعودة إلى حالة الطوارئ أو إغلاق الحدود أو منع التحركات..