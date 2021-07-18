قانون جديد يلزم أطباء المغرب كتابة وصفاتهم بخط واضح

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وصدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المغربية مرسوم يلزم الأطباء المغاربة كتابة وصفات الأدوية بخط واضح وسهل القراءة بالنسبة لعموم المواطنين، وليس فقط بالنسبة للمهنيين في الميدان الطبي.

وورد الحديث عن الموضوع في المادة 39 من المرسوم رقم 225.21.2، الصادر في 17 يونيو/حزيران 2021، المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب.

وتنص المادة على أنه "يجب على الطبيب أن يصف العلاج بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء، وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه، وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد".

ويشرح موقع "دكتورز سيكريتس" أن خط الطبيب السيئ يرجع إلى طبيعة عمله نفسه. إذ يعمل الأطباء خلال دوام متواصل بمعدل ثماني ساعات في اليوم، وخلال هذه الفترة سيكون عليهم أن يكتبوا ويوقعوا على الأوراق ما بين 50 و100 مرة.

ويعتبر الأطباء أن خطهم غير موجه للعامة بل ضرورة فهمه مقتصرة على زملائهم في الميدان، لذا يكتب الطبيب الورقة معتمدا على قدرة أقرانه على التكهن بما يريده الطبيب.

ولا يولد الطبيب بخط سيئ، بل يتعلم خلال مساره ثلاث تقنيات تجعل خطه يساعده على العمل بسرعة أكبر.

وتتمثل التقنيات الثلاث في: 1. الاختصار: فمن الأسهل كتابة "ض ت" بدل "ضيق التنفس"، 2. التصغير: لأن الكتابة الكبيرة تأخذ وقتا أكبر، و3. حذف حروف العلة: وهكذا يكتب الطبيب عبارة sentence على الشكل التالي: sntnce.

وهذه التقنيات الثلاث تجعل الطبيب يكسب كثيرا من الوقت ويتواصل مع زملائه، لكنه يجعل الناس العاديين عاجزين عن فك شيفرته.