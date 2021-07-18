بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية

العالم - السعودية

وأدى الحجاج السبت، طواف القدوم، تمهيدا لبدء مناسك الحج، وذلك بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة في التوافد إلى مكة المكرمة.

وتوجه الحجيج اليوم إلى مشعر منى (على بعد 7 كيلومترات شمال شرق الحرم المكي) لقضاء يوم التروية، قبل الانطلاق في اليوم التالي (التاسع من ذي الحجة) للوقوف في صعيد عرفات.

وترجع تسمية يوم التروية إلى أن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون منه.

ويؤدي نحو 60 ألف مواطن ومقيم المناسك مقارنة بنحو 3 ملايين مسلم حضروا في عام 2019.

واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم، ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا وتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.

وتحرم السعودية منذ سنوات اليمنيين والسوريين من الحج بحجج واهية، وفي هذا العام يتزامن موسم الحج مع ارتفاع حالات الإصابة حول العالم مع انتشار النسخ المتحورة لـ"كورونا"، رغم حملات التلقيح المتواصلة منذ أشهر.