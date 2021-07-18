الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية

بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

توافد حجاج بيت الله الحرام، الأحد، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، قبل التوجه، صباح غد الإثنين، للوقوف على عرفات الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

العالم - السعودية

وأدى الحجاج السبت، طواف القدوم، تمهيدا لبدء مناسك الحج، وذلك بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة في التوافد إلى مكة المكرمة.

وتوجه الحجيج اليوم إلى مشعر منى (على بعد 7 كيلومترات شمال شرق الحرم المكي) لقضاء يوم التروية، قبل الانطلاق في اليوم التالي (التاسع من ذي الحجة) للوقوف في صعيد عرفات.

وترجع تسمية يوم التروية إلى أن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء، ويحملون ما يحتاجون منه.

ويؤدي نحو 60 ألف مواطن ومقيم المناسك مقارنة بنحو 3 ملايين مسلم حضروا في عام 2019.

واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم، ويقتصر الحج هذا العام على المقيمين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا وتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.

وتحرم السعودية منذ سنوات اليمنيين والسوريين من الحج بحجج واهية، وفي هذا العام يتزامن موسم الحج مع ارتفاع حالات الإصابة حول العالم مع انتشار النسخ المتحورة لـ"كورونا"، رغم حملات التلقيح المتواصلة منذ أشهر.

روابط ذات صلة

شاهد: بدء توافد الحجّاج لمكة المكرّمة تمهيداً لانطلاق مناسك الحج

مفتي مصر: يجوز للمرأة أن تؤدي الحج دون محرم!

المقيمون داخل السعودية يستعدون لأداء مناسك الحج

بالتواريخ... حوادث واضطرابات شهدتها مواسم الحج السابقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غدا.. وفد وزاري سعودي بزيارة رسمية في العراق

مطعم في دبي يكسر 2000 صحن يوميًا للتعبير عن السعادة!

سورية.. اعتداء ارهابي على 'الشهباء الجديدة' في حلب

ياسمين عبد العزيز في غيبوبة بعد عمل جراحي وزوجها يسأل الدعاء لها

الرئيس الأسد يتناول الشاورما برفقة عائلته بين الناس بعد أدائه القسم

اول تعليق اماراتي على اتفاق أوبك+