فيضانات ألمانيا تخلط أوراق حملة الانتخابات التشريعية المقبلة لصالح حزب الخضر

العالم - اوروبا

وهذا ما تؤكد أنه مع تبقى شهرين فقط على يوم الانتخاب دفعت الفيضانات التي أودت بحياة العشرات في غرب البلاد قضية التغير المناخي إلى قلب الحملة الانتخابية.

واتفقت أغلب الأحزاب السياسية الألمانية على أن الاحتباس الحراري العالمي هو المسئول عن الكارثة التي خلفت حتى الآن أكثر من 183 قتيلا، وتسببت في دمار في بلدان وقرى باثنين من أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان.

وتضرر سد على نهر روير مساء أمس السبت مع إسراع عمال الإنقاذ لإجلاء 700 من سكان بلدة فاسربيرغ قرب الحدود الهولندية.

وتوقعت الصحيفة أن هذه المشاهد الدرامية قد تصب بشكل هائل في صالح الخضر، الذين يتنبأ لهم بتحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات سبتمبر، حتى قبل حدوث الفيضانات.

وحتى الآن امتنع الخضر عن ترديد شعار "لقد أخبرتكم هذا" ولم يزر زعيم الحزب روبرت هابيك المناطق المتضررة من الفيضانات، وقال في تصريحات لمجلة شبيجيل الألمانية أن السياسيين الحمقى وحدهم من يدخلون الطريق في مثل هذه المواقف، وأضاف أنه محظورا القيام بحملة انتخابية في يوم مثل هذا عندما بدأ حجم الدمار الذي خلفه الفيضان في الظهور.

لكن فاينانشيال تايمز قالت إنه من الواضح أن التركيز الجديد على مخاطر الطقس الغريب وصلتها بقضية الاحتباس الحراري للأرض يمكن أن يكون داعما عاما لمرشحة حزب الخضر لمنصب المستشارة أنالينا باربوك، ويمكن أن تصرف الانتباه أيضا عن الأخطاء التي ارتبكبتها حملتها حتى الآن.

وتعرضت نائبة البرلمان البالغة من العمر 40 عاما لانتقادات بالغة بسبب أمور غير دقيقة في سيرتها الذاتية، والانتحال المزعوم في كتاب نشرته الشهر الماضي، وتأخرها فى إبلاغ البرلمان عن الدخل الإضافي للحزب.

وقال كارل رودولف كورت، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة دويسبورغ إيسن للتلفزيون الألماني، إنه يستطيع بالتأكيد حصد نقاط الآن مع كفاءة حزب الخضر في القضايا البيئية والمناخية، وهذا يمنحها طريقة جديدة تماما لحشد الناخبين.