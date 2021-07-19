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أفغانستان.. 15بعثة دبلوماسية تدعو 'طالبان' لوقف إطلاق النار

أفغانستان.. 15بعثة دبلوماسية تدعو 'طالبان' لوقف إطلاق النار
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت 15 بعثة دبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي في العاصمة الأفغانية الاثنين، بيانا مشتركا لحث حركة "طالبان" على وقف الهجمات العسكرية، بعد ساعات فحسب من فشل اجتماع الدوحة.

العالم - افغانستان

وقالت البعثات الدبلوماسية وممثل حلف شمال الأطلسي "في عيد الأضحى.. يجب أن تضع طالبان أسلحتها للأبد وتظهر للعالم التزامها بعملية السلام".

وصدر البيان المشترك عن البعثات الدبلوماسية لأستراليا وكندا والتشيك والدنمرك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة للمثل المدني لحلف شمال الأطلسي.

وكانت "طالبان" تعلن في عطلات الأعياد السابقة وقفا مؤقتا لإطلاق النار، لكن الحركة لم تصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن هذه المرة مع تحقيقها مكاسب كاسحة بمستويات غير مسبوقة خلال معارك في أنحاء البلاد.

وكان وفد من كبار القادة الأفغان التقى مع القيادة السياسية لحركة "طالبان" في العاصمة القطرية على مدى اليومين الماضيين لكن بيانا أصدرته الحركة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد لم يأت على ذكر أي وقف لأعمال العنف المحتدمة في أفغانستان.

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أفغانستان.. 15بعثة دبلوماسية تدعو 'طالبان' لوقف إطلاق النار

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